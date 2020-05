Gentse politie halveert personeel van coronapatrouilles: “Boetes voor niet-essentiële verplaatsingen worden een uitzondering” Cedric Matthys Sabine Van Damme

04 mei 2020

17u52 2 Gent De Gentse politie zet sinds deze week minder agenten in om na te gaan of de coronamaatregelen gerespecteerd worden. Waar hier tot dit weekend een 150-tal inspecteurs specifiek rond werkten, gaat het nu nog om 72 personen. “Maar we controleren nog volop.”

“Sinds vandaag (maandag, nvdr.) kan je opnieuw terecht in een deel van onze balies en ook de wijkwerking draait opnieuw volop”, legt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie, uit. “Deze personeelsleden maakten tot voor kort deel uit van de coronapatrouilles. De voorbije weken zetten we hiervoor een 150-tal inspecteurs voor in, maar nu brengen we dat terug tot 72 inspecteurs. Dat is nog steeds een aanzienlijk deel van onze werking. We controleren met andere woorden nog steeds volop.”

Grote uitzondering

De Gentse politie gaat niet alleen de capaciteit terugschroeven. Ook de manier waarop gecontroleerd wordt verandert. Afgelopen weekend werden bij roadblocks aan de Wiedauwkaai en aan Dok Noord nog 92 personen beboet voor een niet-essentiële verplaatsing. Maar nu iedereen de wagen mag gebruiken om te gaan sporten, is het quasi onmogelijk om mensen hiervoor te beboeten. Iedereen kan zeggen dat ze op weg zijn naar pakweg de looppiste of het tennisveld.

“Boetes voor niet-essentiële verplaatsingen worden een uitzondering”, bevestigt Langeraert. “We gaan daarom voortaan meer toezien op het aantal personen dat in de wagen zit. Af en toe gaan we nog eens een roadblock opzetten, maar vooral tijdens klassieke verkeerscontroles gaan we nauw toezien op de regels. Zo kan het zijn dat een politie-inspecteur je staande houdt omdat je met meer dan drie in de wagen zit. Hij zal dan vragen wat de link is tussen de inzittenden. Wie geen sluitende verklaring aflegt, kan beboet worden voor samenscholing.”

Openbaar vervoer

De politie geeft tot slot mee dat ze ook op andere terreinen actief blijft. Onder meer in winkels waar door de ramadan traditioneel veel mensen samenkomen, wordt er extra gecontroleerd. Verder staat ze ook De Lijn bij. Sinds deze week zijn mondmaskers in het openbaar vervoer verplicht. “De eerste dagen gaan we hier enkel sensibiliseren”, zegt Langeraert. “Enkel in extreme gevallen schrijven we boetes uit. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) ons zo gevraagd.”