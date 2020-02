Gentse politie focust op asociaal rijgedrag en fietsers Wouter Spillebeen

14 februari 2020

16u12 2 Gent De Gentse politie heeft donderdagavond op verschillende plaatsen controles uitgevoerd naar aanleiding van klachten over onverantwoord rijgedrag. Niet alleen autorijders, maar ook fietsers werden aan controles onderworpen.

In de Morekstraat, de Port Arthurlaan en de Afrikalaan controleerde de politie tussen 21 uur en 2.30 uur 320 chauffeurs. Elf van hen hadden gedronken en vijf chauffeurs testten positief op drugs. Een chauffeur had zowel gedronken als gebruikt. In totaal moesten zeven chauffeurs hun rijbewijs afgeven. Tegelijk passeerden 489 wagens voorbij de bemande flitscamera. 54 van hen reden te snel en een chauffeur die 90 kilometer per uur reed in de bebouwde kom, moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren.

Remmen

Daarnaast controleerde de politie fietsers op drie plaatsen. In de Kortrijksepoortstraat betrapten ze dertig fietsers en een auto die tegen de richting in reden. Ze moeten elk een onmiddellijke inning van 58 euro betalen. Aan Einde Were begingen zestien fietsers overtredingen zoals een rood licht negeren (174 euro) fietsen op het trottoir en schuin oversteken op een kruispunt (telkens 58 euro).

Aan het Kramersplein betrapte de politie tussen 19 en 21 uur vooral fietsers zonder werkende verlichting. 23 fietsers kregen een boete van 58 euro. Een andere reed zonder licht en was ook nog aan het gsm-en. Hij moet 116 euro betalen. Twee fietsers zonder licht hadden geen werkende remmen en meten 116 euro betalen. Een andere fietser die helemaal geen remmen had, moet 58 euro betalen. “Dat is erg gevaarlijk, niet alleen voor de fietser, maar ook voor andere weggebruikers. Remmen zijn duidelijk een aandachtspunt”, besluit de politie.