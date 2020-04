Gentse politie flitst wagen die aan 124 per uur door bebouwde kom scheurt: “Niet omdat er minder verkeer is, dat je veiligheid in gevaar mag brengen” KVDS

01 april 2020

14u49

Bron: Belga 0 Gent De Gentse politie heeft dinsdag een autobestuurder geflitst die met een snelheid van 124 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde. "Het feit dat er beduidend minder verkeer op onze wegen is, mag geen uitnodiging zijn om de verkeersveiligheid van wie zich tóch nog moet verplaatsen, in gevaar te brengen", klinkt het resoluut.

De lokale politie controleerde op snelheid aan de Nieuwevaart en aan Dok-Noord, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. "Er werden snelheden geregistreerd die absoluut niet thuishoren in de bebouwde kom. Er passeerden 1.886 wagens voorbij onze camera en 46 daarvan reden beduidend te snel. Aan de Nieuwevaart werd een personenauto met 124 kilometer per uur geflitst, aan Dok-Noord noteerden we een topsnelheid van 95 per uur. Zeven snelheidsduivels zijn hun rijbewijs kwijt", aldus de politie.



De Gentse politie controleert ook verder op het naleven van de coronamaatregelen. Daarbij werden maandag en dinsdag 130 pv's uitgeschreven, waaronder 38 voor samenscholing en 66 voor niet-essentiële verplaatsingen.

