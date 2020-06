Gentse politie deelt gas-boetes uit tijdens protestactie rond dood George Floyd Cedric Matthys

03 juni 2020

19u25 4 Gent De Gentse politie heeft tijdens een onaangekondigde protestactie twee gas-boetes uitgedeeld. Mohamed Shabini, een Gentenaar met Soedanese roots, wou met zijn werk de aandacht vestigen op de dood van De Gentse politie heeft tijdens een onaangekondigde protestactie twee gas-boetes uitgedeeld. Mohamed Shabini, een Gentenaar met Soedanese roots, wou met zijn werk de aandacht vestigen op de dood van George Floyd . “De organisatie wist dat dit zou gebeuren”, laat het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq weten.

Wie woensdagnamiddag rond het Gentse gerechtsgebouw aan de Opgeeïstenlaan liep, keek even vreemd op. Onder heel wat persbelangstelling maakte kunstenaar Mohamed Shabini, een Gentenaar met Soedanese roots, een werk rond de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Daar kwam enkele dagen geleden een afro-Amerikaanse man, George Floyd, om het leven nadat een politieagent minutenlang zijn keel had toegeduwd met zijn knie. Een feit dat Shabini niet onberoerd liet.

“Ik probeer creatief om te gaan met mijn woede”, zegt hij. “Met wit krijt tekende ik de contouren van een lichaam. Het werk heet crime scene. Zoals je ziet heeft de figuur geen armen. Hij ligt levenloos geboeid op de grond. Ook de cijfers zijn niet lukraak gekozen. Ze tellen op van 1 tot 15. Eén cijfer per keer dat George Floyd ‘I can’t breathe’ riep. Zodra het regent, zal dit werk verdwijnen. Hopelijk gebeurt niet hetzelfde met de boodschap. De zwarte gemeenschap heeft in het verleden al vaak geprotesteerd tegen onrecht, maar vaak gaat de maatschappij snel opnieuw over tot de orde van de dag.”

250 euro

Naast de duidelijke boodschap viel vooral het politievertoon op. In totaal hielden een vijftal agenten de actie nauw in de gaten. VOEM, de socio-culturele vereniging die de actie op poten zette, had vooraf geen aanvraag ingediend, wat in deze coronatijden erg moeilijk ligt. Zowel de vzw als de kunstenaar kregen beiden een gas-boete van 250 euro. “We verwittigden VOEM vooraf dat dit zou gebeuren”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “Als ze niet akkoord gaan met de boete, kunnen ze steeds beroep aantekenen.”