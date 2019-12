Gentse ploeg wint razend populaire F.C. De Kampioenenquiz Jill Dhondt

09 december 2019

17u21 1 Gent De tweede editie van de Boma Sausage Challenge Cup was terug een groot succes: meer dan 330 ploegen schreven zich in. De Gentse F.C. De Knokkers kwamen als winnaars uit de bus met een score van 96 procent.

“Op drie minuten waren er al 150 ploegen ingeschreven”, vertelt organisator Jeroen Keulers. Dat aantal liep nog op tot boven de 330 hoewel er slechts plaats was voor 74 ploegen. Het is duidelijk: het programma dat dertig jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden is nog steeds populair. “De deelnemers zijn opgegroeid met F.C. De Kampioenen”, zegt Jeroen. “Het is een programma met goeie humor waarin iedereen zich nog steeds kan vinden.”

De organisatoren spaarden kosten noch moeite om de deelnemers een waar Kampioenenfeest te bezorgen. Zo was Ben Rottiers, beter bekend als Pol De Tremmerie, de presentator van dienst. “Echt een super kerel. Hij is aan elke tafel langs gegaan om te praten met de deelnemers.” Daarnaast konden de organisatoren negen andere acteurs strikken om een vraag te stellen in een videoboodschap. Als kers op de taart werd een tribune gebouwd uit autostoelen zoals DDT dat ooit deed in de serie. “Zonder de vrijwilligers was het ons nooit gelukt”, zegt een dankbare Jeroen.

Gentse Knokkers blijven onverslaanbaar

De grootste kenners bleken de F.C. De Knokkers te zijn, zij vonden elkaar in hun jeugdsentiment. “Wij zijn opgegroeid in de befaamde DDT-periode, dat waren de hoogdagen van F.C. De Kampioenen. Het was het enigste programma waar wij met het hele gezin naar keken. Dat het zo populair was en blijft komt doordat het zo herkenbaar is. De vereniging, de kuisvrouw, de zelfstandige, Vlaamser dan dat kan niet.”

Willem, een jonge dertiger, begon zich begin november voor te bereiden op de quiz. “Ik heb alle afleveringen opnieuw bekeken, dat betekent elke dag een paar afleveringen.” Dat leverde zijn ploeg een score van 96 procent op. “We hopen op een derde editie zodat we onze titel kunnen blijven verdedigen. Bovendien kunnen we op deze manier het goede doel steunen.”