Gentse piloot maakt eigen likeur met knipoog naar de streek Jill Dhondt Sabine Van Damme

15 september 2020

18u38 2 Gent De Gentse piloot Frederik Dewitte (40) zat de laatste maanden meer thuis dan in de lucht. Door de lockdown was het aantal vluchten drastisch verminderd. Frederik besloot daarom om meer tijd te besteden aan zijn andere passie: gastronomie. Hij voltooide een project waar hij al lang mee speelde: een eigen likeur maken om een gezellig avond te starten of af te sluiten.

Frederik nam de nodige tijd om te experimenteren en de perfecte smaak te vinden. Hij wou graag het suikergehalte van een typische likeur naar beneden halen, zodat zijn drank zowel als digestief als aperitief kan aangeboden worden. Daarvoor werkte hij samen met The Bassets Craft Distillery in Ruiselede. Samen ontwikkelden ze een likeur met sinaasappelzeste en elf gedistilleerde kruiden: citroengras, lavendel, rozemarijn, gember, venkel, kaffir, vlierbloesem, salie, basilicum, dille en munt. “We noemden het drankje OR’LYS, een verwijzing naar de Leiestreek. Lys betekent namelijk Leie in het Frans. Niet enkel beroemde schilders halen hun inspiratie uit de streek”, zeg Frederik met een knipoog.

OR’LYS is alvast te vinden in verschillende horecazaken in de streek. Kleppers zoals Kasteel Viteux in De Pinte, Brasserie Vinois in Deurle, Restaurant Boulevard in Sint-Martens-Latem, en restaurant Benoit en Bernard Dewitte in Zingem zetten de likeur maar al te graag op hun menu. Intussen is Frederik weer volop actief als piloot, maar zijn gastronomische plannen zijn nog niet voltooid. Hij speelt met het idee om een tweede drank te ontwikkelen op middellange termijn.

Een fles OR’LYS kost 34,50 euro en kan besteld worden via de website.