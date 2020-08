Gentse Penelope (31) is nieuwe illustratrice voor Iedereen Beroemd: “Als de verteller ontroerd is, ben ik zelf even de kluts kwijt” Jill Dhondt

26 augustus 2020

13u39 7 Gent Het negende seizoen van Iedereen Beroemd gaat maandag van start. Daarin keert de rubriek ‘De mooiste herinnering’ terug met een nieuwe tekenares: Penelope Deltour (31) uit Gent. Zij zal het komende seizoen de verhalen van gewone Vlamingen optekenen, op haar eigen dromerige en toch herkenbare manier. “Meestal zit de opdrachtgever niet naast je, het is heel spannend om die nu recht in de ogen te kijken. Als ze erg ontroerd zijn van het resultaat, ben ik zelf even de kluts kwijt.”

In de rubriek ‘De mooiste herinnering’ vertellen gewone mensen hun mooiste herinnering aan een illustrator, die hun verhaal omzet in een tekening. In de vorige edities was Sassafras De Bruyn diegene met de tekenpotloden in de hand, dit seizoen is dat Penelope Deltour. “Sassafras vond het tijd om de tekenfakkel door te geven, dus had ze enkele namen doorgegeven. Op die manier werd ik gecontacteerd om een test te doen. Mijn tekenstijl heeft het team blijkbaar ontroerd, ze vonden hem heel goed passen bij de rubriek. Erna hebben we een proefopname gedraaid, wat een compleet nieuwe ervaring was voor mij, maar dat is heel goed verlopen. Het klikt met het team en de camera.”

Mijn eerste stapjes als illustrator heb ik bij Julie’s House gezet Penelope Deltour

Penelope kwam op haar zestiende naar Gent vanuit Kortrijk om les te volgen aan Luca school of arts, toen nog Sint-Lucas. Erna zette ze haar traject verder aan de hogeschool, en bleef ook erna plakken in de Arteveldestad. Ze maakte illustraties voor allerhande opdrachtgevers, waaronder ook voor de Universiteit Gent en Julie’s House. “Julie was mijn eerste opdrachtgever, bij haar heb ik mijn eerste stapjes als illustrator gezet”, zegt Penelope nostalgisch. “Ik werkte voor Julie’s House als jobstudent in mijn laatste jaar aan de hogeschool. Het is al een achttal jaar geleden, maar mijn ontwerp staat nog steeds op de doosjes waar taarten en gebak in steken. Omdat het beginnend werk was, zie ik daar nu veel foutjes in, maar het is wel leuk dat het na zo lang nog steeds circuleert in Gent. Bovendien maak ik nog elk jaar een kerstkaart voor Julie.”

Nostalgie

Hoewel Penelope haar tekenstijl veel veranderd is, werkte ze al van in het begin vooral met potlood. “Dat brengt een bepaalde nostalgie naar boven. Mijn manier van tekenen ligt tussen dromerig en realistisch, ideaal dus om een herinnering op te tekenen. En toch is ‘De Mooiste Herinnering’ een uitdaging voor mij, een kans om te experimenteren. Er worden soms gevoelige, zware onderwerpen aangeraakt, maar het is van belang dat deze hoopgevend in beeld worden gebracht. Daarom ga ik naast potlood ook werken met verf, aquarel en kleurenpotlood.”

Penelope zit boordevol enthousiasme om haar avontuur bij Iedereen Beroemd in te gaan. Gemakkelijk zal het niet zijn. Je krijgt een verhaal van een drietal minuten te horen, en dat moet je kunnen vatten in beeld. “Bovendien zit de verteller meestal niet naast je. Het is heel spannend als die je plots recht in de ogen kijkt. Tijdens de eerste opnames had ik geen zenuwen, tot op het moment dat ik mijn tekening mocht tonen aan de persoon die een verhaal had verteld. Dan voelde ik mijn hart plots bonzen in mijn keel. Die eerste reactie is zo puur, zo bijzonder. Normaal stuur je een tekening door via mail, dan zie je de reactie niet op het moment dat ze het ontvangen. Nu was ik zelf even de kluts kwijt, omdat die persoon zo ontroerd was.”

‘De mooiste herinnering’, vanaf 1 september elke dinsdagavond in Iedereen Beroemd.