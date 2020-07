Gentse organisatie rijdt met zelfgemaakte bakfiets naar jongeren en biedt hen luisterend oor Jill Dhondt

22 juli 2020

18u58 0 Gent In het OverKophuis in Gent kunnen jongeren al langer terecht voor een babbel of een luisterend oor. Om nog meer jongeren te bereiken, stak de organisatie een bakfiets ineen waarmee ze naar verschillende wijken fietsen.

“Jongeren hangen vaak rond in de parken en straten van Gent”, klinkt het. “Ze zitten vaak met vragen waar ze geen antwoord op vinden, maar erover praten is geen evidentie.” OverKop tracht de drempel voor hen te verlagen. In hun clubhuis kunnen jongeren terecht voor een babbel of een luisterend oor. Deze zomer trekken de vrijwilligers daarbovenop met een zelfgemaakte bakfiets naar de parken en straten in Gent waar jongeren vaak rondhangen. “De jongeren hoeven niet meer naar ons te komen, wij komen naar hen. We kunnen een luisterend oor bieden, een hangplek op maat, een bron aan informatie of een uitlaatklep. Onze bakfiets zit vol verrassingen.”