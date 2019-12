Gentse opera krijgt een binnenkoer, een toren en een tweede zaal



Erik De Troyer

17 december 2019

18u32 2 Gent Tegen 2028 moet de Gentse opera een tweede leven krijgen. Een Brits architectenteam tekende een ontwerp uit dat het operagebouw in de Schouwburgstraat voorziet van een binnenkoer en een moderne nieuwbouw aan de kant van de Ketelvest. “Het gaat om een totaalrenovatie. We zullen eindelijk het gebouw gebruiken zoals het hoort”, zegt schepen Sami Souguir (Open Vld).

Al vele jaren klinkt de roep naar een grondige restauratie van het operagebouw. Het pand ziet er nog steeds indrukwekkend uit maar het verkeert in een twijfelachtige staat. Op sommige plekken mag het publiek niet meer komen door stabiliteitsproblemen, op andere plekken valt de bruine verf van de muren. De vernieuwde opera zal echter veel meer krijgen dan een likje verf.

Het Londense bureau DRDH Architect won de internationale architectuurwedstrijd met zijn masterplan en zal dat nu verfijnen. Het operagebouw zal een geheel gaan vormen met het oude vredegerecht om de hoek. De loge en backstage die pas in de jaren 90 werden gebouwd, zullen afgebroken worden. In de plaats komt er een binnenkoer en een torengebouw met onder ander een restaurant. De opera krijgt ook een tweede theaterzaal die gebruikt kan worden voor kleinschalige producties.

De opera heeft een prachtig binnengebied, maar dat wordt niet als toegang gebruikt. Daar komt verandering in. Men zal gewoon dwars door het operagebouw kunnen lopen, wat uniek is Schepen Sami Souguir

“Ook de bestaande zalen worden gerestaureerd. We gaan die niet voorzien van een modern kleurenschema maar zullen een historische renovatie doen. We moeten enkel nog bekijken hoe ver we daarin willen gaan”, zegt stadsbouwmeester Peter Vanden Abbeele.

“De opera heeft een prachtig binnengebied, maar dat wordt niet als toegang gebruikt. Daar zal verandering in komen. Men zal gewoon dwars door het operagebouw kunnen lopen wat uniek is”, zegt schepen Souguir.

Ook in de grote operazaal zal het comfort van de bezoeker aanzienlijk verbeteren, net zoals de akoestiek. Opera Ballet Vlaanderen wil graag een systeem om de zaal op het niveau van het podium op te heffen. Op die manier krijgt men een één grote vloer voor feesten of diners. Ook de orkestbak wordt groter.

2,5 jaar dicht

In totaal zal het project 60 tot 75 miljoen euro kosten. De stad heeft daarvoor al 25 miljoen euro klaar, gespreid over twee legislaturen. Als alles goed gaat, kunnen de bouwwerken in het seizoen 2023-2024 starten. De opera zal dan 2,5 jaar gesloten blijven om de deuren te openen ergens in 2028.

Tijdens de werken zal Opera Ballet Vlaanderen verder blijven werken en spelen op andere plekken in Gent.

De architecten zijn in Gent niet aan hun proefstuk toe. Momenteel renoveren ze ook de grote concertzaal van de Bijloke.