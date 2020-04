Gentse onderzoekster aan Universiteit Antwerpen zoekt straatvinkers die verkeer in Gent willen tellen



Didier Verbaere

19 april 2020

14u35 24 Gent De Gentse Machteld Laureyns, doctoraatstudente aan de Universiteit van Antwerpen, is op zoek naar ‘straatvinkers’ om het verkeer te tellen in Gent op 14 mei.

Machteld Laureyns is doctoraatsstudente Geografie en Geschiedenis en lid van de Onderzoeksgroep Urban Studies. Zij roept op om deel te nemen aan het project straatvinken. “Dat is een jaarlijks moment waarop het verkeer in onze straten geteld wordt. Burgers noteren dan gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op donderdag 14 mei. In Antwerpen is dit reeds goed ingeburgerd. Gent blijft voorlopig wat achter qua tellers en berichtgeving”, zegt Machteld.

Gent blijft voorlopig wat achter qua tellers en berichtgeving Machteld Laureyns

Impact coronacrisis

Nu is het ook belangrijk om te zien welke impact corona heeft op het verkeer. De editie van 2020 zal een nauwkeurig beeld schetsen van die nieuwe realiteit. “We zijn benieuwd of deze crisis een blijvende impact zal hebben op het verkeer in de Vlaamse straten”, zegt mobiliteitsdeskundige Thomas Vanoutrive, die Straatvinken ondersteunt vanuit de UAntwerpen. Zelfs als de lockdownmaatregelen gehandhaafd blijven, houdt de telling geen gevaar in voor de volksgezondheid. Het is een activiteit die je individueel kan uitvoeren, desnoods van achter het raam van je kot.

Info op www.straatvinken.be.