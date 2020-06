Gentse onderwijzer vrijgesproken voor aanranding leerlinge: “De feiten zijn niet afdoende bewezen” Cedric Matthys

23 juni 2020

11u49 1 Gent Een vijftigjarige onderwijzer uit het Gentse is dinsdagvoormiddag vrijgesproken voor de aanranding van een leerlinge. Het slachtoffer kwam pas eind 2016 met het verhaal naar buiten, een tiental jaar na de feiten.

Volgens de intussen volwassen vrouw zat de leerkracht met zijn hand in haar onderbroek toen ze elf jaar was. Voor deze feiten werd de man in eerste aanleg al eens vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie trok de zaak in beroep. De procureur omschreef de leerkracht als “een subtiel roofdier dat volledig ontspoord is”.

Tranen

Tijdens de behandeling ontkende de beklaagde het verhaal. Hij werkte in die periode - 2006 en 2007 - maar halftijds en had naar eigen zeggen geen eigen klaslokaal. Het hof volgde deze piste. De raadsheren vonden net als in eerste aanleg de feiten “niet afdoende bewezen.” Ze spraken de man over de hele lijn vrij, waarop hij zijn vrouw en zoon al wenend in de armen vloog. De sfeer bleef al bij al sereen, al verliet ook het meisje de rechtszaal in tranen.