Gentse ondernemingen kregen 55,5 miljoen ‘coronageld’ van Vlaanderen Sabine Van Damme

15 juli 2020

10u27 4 Gent De stad Gent heeft in totaal 55.549.840 euro gekregen van de Vlaamse regering, als compensatie voor de bedrijven. Dat is een pak geld. In totaal werd 1.273.129.800 euro uitgekeerd, waarvan 282.970.880 euro naar Oost-Vlaanderen ging.

De lockdown heeft heel wat ondernemingen compleet doen bevriezen. Maar de Vlaamse regering heeft meteen maatregelen getroffen om de ondernemingen te ondersteunen. Er kwamen hinderpremies voor zaken die verplicht moesten sluiten, en compensatiepremies voor wie een aanzienlijk omzetverlies leed. Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose vroeg nu de cijfers op bij minister Crevits.

“In Gent hebben 4.131 zaken een hinderpremie aangevraagd”, zegt D’Hose. “In totaal kreeg Gent daardoor 48.079.840 euro aan hinderpremies binnen. Daarnaast zijn er ook nog eens 2.488 compensatiepremies aangevraagd, wat neerkomt op nog eens 7.470.000 euro. In totaal kreeg Gent dus 55.549.840 euro van Vlaanderen, toch een flinke hap uit het Oost-Vlaamse aandeel. Het toont ook aan dat het Gentse stadsbestuur heel wat inspanningen heeft geleverd om iedereen op de hoogte te houden van de mogelijkheden. Bovendien zijn heel veel handelaars tevreden over de daadkracht, en de snelheid waarmee de premies effectief werden uitgekeerd.” Ter vergelijking: Sint-Niklaas kreeg in totaal 14.485.360 euro, Aalst 16.428.700 euro. Buiten Oost-Vlaanderen haalden Antwerpen 104.397.880 euro binnen, Brugge 32.325.240 euro, Hasselt 19.516.060 euro, Leuven 17.021.000 euro en Mechelen 14.497.400 euro binnen.

Behalve premies aanvragen konden ondernemingen ook kiezen om hun lening te laten uitstellen. Slechts Gentse 42 ondernemingen maakten daarvan gebruik, maar dat is toch opvallend meer dan in andere steden en gemeenten.

