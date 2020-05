Gentse onderneming helpt restaurants door coronacrisis: “Heel wat horecazaken zijn op de afhaalmarkt gesprongen” Cedric Matthys

07 mei 2020

16u52 0 Gent Het Gentse bedrijf Deliverect bestaat amper twee jaar, maar maakt de jongste weken een enorme boost mee. Zaakvoerders Zhong Xu en Jan Hollez ontwikkelden een systeem dat online bestellingen van restaurants stroomlijnt. “Zaken bellen ons ‘s middags en willen dat de software ‘s avonds al draait.”

Kantoren in Madrid, Londen, New York, Toronto, Parijs én... Gent. Wat Zhong Xu (35) verwezenlijkte op amper twee jaar is bijzonder. Samen met zijn zakenpartner Jan Hollez (38), een West-Vlaming die intussen in De Pinte woont, stampte de Gentenaar in 2018 het bedrijf Deliverect uit de grond. Het duo ontwikkelde software waar restaurants vandaag om smeken. “In deze tijden zijn heel wat horecazaken op de afhaalmarkt gesprongen", legt Xu uit. “Ze werken hiervoor vaak samen met bijvoorbeeld Uber Eats, Deliveroo of Takeaway.com. Via die sites bestel je een maaltijd en fietskoerier brengt die dan tot bij jou thuis. Het probleem is echter dat deze platformen concurrenten zijn van elkaar. Hierdoor moet je ze allemaal apart beheren. Stel dat pakweg jouw stoverij is uitverkocht dan moet je dat telkens afzonderlijk ingeven. Bij ons gebeurt alles via één systeem. Dat spaart heel wat moeite uit.”

16,25 miljoen euro

Jan Hollez en Zhong Xu ontmoetten elkaar jaren geleden aan de Gentse universiteit. Xu was er student Informatica en Hollez begeleidde als doctoraatsstudent zijn thesis. Het klikte tussen de twee en het duo richtte uiteindelijk samen het bedrijf Posios op. Hiermee ontwikkelden een kassa-app voor smartphones en tablets voor de horeca. De onderneming groeide snel en ging in 2012 op in de Canadese firma Lightspeed POS. Dat deze ervaring hun geen windeieren legt, merk je ook aan Deliverect. Het bedrijf haalde onlangs 16,25 miljoen euro op bij een Canadees durffonds. Een stevige som, al wil het duo niet zo groeien om te groeien.

“Deze coronacrisis schiep heel wat kansen”, zegt Xu, “We krijgen vandaag plots dubbel zoveel aanvragen. Restaurants van over de hele wereld bellen ons ‘s middags en willen dat ‘s avonds al draait. Zo’n toename hadden we uiteraard niet verwacht, maar toch mogen we niet beginnen te zweven. Het is belangrijk om nu de juiste mensen aan boord te halen. Er werken intussen al 61 medewerkers voor Deliverect (waarvan meer dan 40 in de hoofdzetel op de Lousbergskaai, nvdr.), maar er staan nog heel wat vacatures open. We zoeken zowel mensen voor onze HR-dienst als ontwikkelaars of verkopers. Die jobs invullen, is nu een grote uitdaging.”