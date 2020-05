Gentse oesterzwamkwekerij wil jongeren op goede pad helpen: “We doen hier alles wat ze vroeger op een abdij deden”

Erik De Troyer

29 mei 2020

16u40 6 Gent Tegen deze zomer worden er oesterzwammen gekweekt op Gents grondgebied. Maatwerkbedrijf De Kromme Boom is volop bezig met de bouw van de 1.500m2 grote serre op terreinen aan de Eikstraat. Het project moet meer opleveren dan enkel oesterzwammen en shii-takes. “Dit moet jongeren in nood een zinvolle dagtaak geven”, zegt Marnix Boes.

Al 36 jaar vangt De Kromme Boom kwetsbare jongeren op. “Er zijn er geen twee dezelfde”, legt Marnix Boes uit. “Het gaat om jongeren die emotioneel in de knoei zitten of kampen met een verslavingsproblematiek. We vangen 6 jongeren permanent op in onze leefgroep en daarnaast hebben we een maatwerk-atelier waar 20 mensen aan de slag kunnen. Aanvankelijk hadden we enkel een bloemisterij maar de jongens hadden graag wat ruwer werk. Daarom is er nu ook een hout- en metaalatelier en een eigen boerderij. Eigenlijk doen we hier alles wat men vroeger ook in een abdij zou gedaan hebben. “

Kwetsbare jongeren begeleiden is echter geen bezigheid die geld in het laatje brengt. “We worden niet gesubsidieerd en moeten dus zelf het hoofd boven water zien te houden. Makkelijk is dat niet”, zegt Marnix. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar iets dat onze organisatie rendabel kan maken waardoor we zo veel mogelijk jongeren aan boord kunnen houden. En zo zijn we als bij toeval op oesterzwammen uitgekomen.”

Uitdaging

“Eén van de leden van ons bestuur kweekt oesterzwammen als hobby en wist dat er een paddenstoelenkwekerij in Lichtervelde ophield te bestaan. Dat was een vrij unieke boerderij want ze maakten hun eigen kweekbodem in plaats van die te bestellen bij een grote firma. Wij hebben hun systeem overgenomen en zullen dat hier nu opstarten. De oude serres op ons terrein worden omgebouwd naar kweekcellen om oesterzwammen in te telen. We zullen in totaal 155 grote zuilen plaatsen op een gebied van 1.500 vierkante meter. We willen ook Japanse Shii-takepaddenstoelen kweken op boomstammen, een hele uitdaging.”

We hebben nu jonge gasten die met succes aan het studeren zijn na een periode van problemen. Het doet enorm veel deugd om dat van dichtbij te mogen meemaken Marnix Boes

De Kromme Boom wacht momenteel nog op de definitieve bouwvergunning maar wil tegen 1 augustus opstarten. “Eind september denken we de eerste oesterzwammen te kunnen verkopen in onze winkel waar we nu bloemen, confituur en fruitsappen van onze boerderij verkopen. We mikken op de korte keten. Lokale bewoners en restauranthouders kunnen bij ons komen kopen. We bekijken ook of we via veilingen onze paddenstoelen aan de man kunnen brengen. Er is in elk geval veel vraag naar”, zegt Marnix.

Studeren

“Het belangrijkste is dat we hier een aantal jongeren een zinvolle dagtaak zullen kunnen geven. We hebben nu jonge gasten die met succes aan het studeren zijn na een periode van problemen. Het doet enorm veel deugd om dat van dichtbij te mogen meemaken.”