Gentse neuzenvrouw Nele zoekt een nieuwe stek

Erik De Troyer

29 mei 2019

18u24 110 Gent Nele Damman, de Gentse neuzenvrouw, is dringend op zoek naar een nieuwe stek om haar neuzen aan de man te brengen. “Mijn deal met Carl is afgesprongen en daar ben ik toch niet goed van. Nu zit ik met een hele voorraad pas bestelde neuzen. Daarom sta ik vrijdag, zaterdag en zondag op Braderie Publique in de Voldersstraat. Wie voor 5 euro koopt, krijgt er een zakje gekleurde neuzen bij.”

De saga van de neuzenoorlog is alom bekend, maar verkoopster Nele Damman kon zich steeds wat afzijdig houden. Al beleefde ze als neuzenverkoopster wel al wat ups en downs. Ze verving anderhalf jaar geleden het kraam van Carl toen die werd verbannen van de Groentenmarkt. Daarna moest ze zelf opkrassen van die plek omdat Sonny er op geboden had. Uiteindelijk huurde ze een plaatsje van Carl, vlak voor de Belgische Ambachtelijke Markt (BAM) op de Groentenmarkt. Maar nu moet ze ook daar weg.

“Die beslissing heb ik pas een paar dagen geleden te horen gekregen”, zegt Nele. “Neuzenverkoopster is echt de job van mijn leven. Het doet dan ook pijn dat ik mijn babbels met vaste klanten zal moeten missen.”

Eerst dacht ik aan Antwerpen, maar dat is gewoon mijn stad niet. Ik hoop op een stek voor een handelspand in het centrum van Gent Neuzenvrouw Nele Damman

Carl De Meester legt zelf uit waarom Nele haar stek verliest. “Ik wisselde om de paar dagen mijn stek af met Nele”, zegt hij. “Door die hele rechtszaak moet ik me wat meer op één iets concentreren, mijn neuzenkar dus. Financieel was het een moeilijke periode en mekaar beconcurreren met die wisselwerking ging gewoon niet meer. Daarom hebben ik de samenwerking beëindigd. Ik vind dat zeer jammer voor Nele, maar er is zeker geen oorlog tussen ons hé.”

“Ik zit nu wel met het probleem dat ik naar een nieuwe stek moet zoeken”, zegt Nele. “Ik heb een paar dagen in de put gezeten, maar ben nu alweer aan het luisteren naar mogelijkheden. Eerst dacht ik aan Antwerpen, maar dat is gewoon mijn stad niet. Ik hoop iemand te vinden die een vergunning voor ambulante handel kan of wil regelen voor een handelspand in het centrum van Gent. Op die manier kan ik toch weer mijn neuzen verkopen.”

Eén kopen=één gratis

“Omdat de beslissing zo snel viel, zit ik met nog een probleem”, gaat Nele verder. “Ik had nog maar pas een enorme voorraad neuzen ingeslagen en die raak ik niet meer kwijt. Ik heb me dan maar ingeschreven voor de Braderie Publique in de Voldersstraat, vlak voor juwelier Van Bignoot. Daar zal ik nu vrijdag, zaterdag en zondag met mijn neuzenkraam staan. Ik moet ze kwijt, dus iedereen die een zakje van vijf euro koopt, doe ik een zakje met gekleurde neuzen cadeau. Dit is misschien een tegenslag, maar van de Gentse neuzenvrouw zijn ze nog niet af.”