Gentse neuzenvrouw hoopt dat neuzenkramen binnenkort open mogen: “Gentenaars compenseer alsjeblief het gebrek aan toeristen” Jill Dhondt

14 mei 2020

12u08 13 Gent Neuzenvrouw Nele Damman, beter bekend als Bobonne Cuberdon, leeft grotendeels van het toerisme. Gentenaars kopen graag neuzen, maar verdienen doet ze voor zestig procent aan de toeristen. Vallen zij weg, zoals nu, dan betekent dat een aderlating voor de neuzenkramen.

“Na de aanslagen in Zaventem hebben we twee jaar moeten wachten voor het toerisme weer op gang kwam”, begint Nele. “We hebben dat gevoeld aan ons kraam. Dit keer zal het langer duren denk ik. De hoge cijfers van het aantal besmettingen die de overheid vrijgeeft , zullen niet helpen om het toerisme weer op gang te trekken. We krijgen zo een slechte naam in het buitenland. ‘Naar België gaan we niet’, zullen ze zeggen, ‘daar zijn er te veel’. Het toerisme zal nog even uitblijven, dus vragen we aan de Gentenaars om vollen bak neuzekes in te slaan.”

Het is nog even wachten voor Bobonne Cuberdon weer de straat op mag. Marktkramers mogen vanaf maandag opstarten, maar neuzenkramen worden aanzien als uitstalling bij een handelszaak. Het is nog niet duidelijk wanneer die categorie weer open mag. “We hopen dat de stad alsnog van gedacht verandert en ons groen licht geeft om toch buiten te komen. Wij zijn met onze neuzenkarren toch een begrip in Gent hé.” De verschillende neuzenkramen denken er nu zelfs aan om de strijdbijl even te begraven en samen te ijveren bij de stad voor een nieuwe regeling.

Veilig om neuzen

De toekomst is nog een vraagteken voor Nele. “Maar neuzenkramers zijn creatieve mensen”, zegt ze opgetogen. “We gaan manieren vinden om onze neuzen veilig aan de man te brengen. Het voordeel is: door de kar sta je al 1,5 meter van de klant af. De neuzen zijn steeds afgeschermd door glas of plexiglas, en ik werk al jaren met handgel. Wat er nu nog bij zal komen zijn maskers en misschien een gezichtsscherm. We zijn er alleszins klaar voor om klanten op een creatieve, veilige manier te ontvangen!”