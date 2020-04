Gentse neuzenman staat na de coronacrisis met een kraam op de zeedijk in Koksijde Erik De Troyer

07 april 2020

10u43 0 Gent Eén van de bekende Gentse neuzenmannen verhuist tijdelijk naar de kust. “Van zodra de coronacrisis achter de rug is, open ik een cuberdonkraam in Koksijde aan de Ster der Zee. Het plan is om overal in het land Gentse neuzen te gaan verkopen. Ik had dat plan al langer, maar deze crisis zorgt ervoor dat alles wat sneller gaat dan gedacht”, zegt Carl Demeestere.

De Gentse neuzenverkopers zijn al vele jaren een fenomeen. In Gent, maar ook daarbuiten. Het begon met een gevecht tussen beide verkopers aan hun standplaats aan de Groentenmarkt en sindsdien is er altijd animositeit gebleven tussen de twee kampen: Carl Demeestere aan de ene kant en Sonny Breine aan de andere kant. Beiden met West-Vlaamse roots. Vechten deden de twee niet meer, maar er volgden wel rechtszaken en nog veel gekibbel. In die mate zelfs dat de rivalen een toeristische attractie zijn geworden. Reisgidsen passeren steevast aan de Groentenmarkt in Gent om toeristen het verhaal van de neuzenverkopers te vertellen.

Binnenkort zal Gent het een tijdje zonder Carl moeten doen. “De hele coronacrisis heeft alles wat op zijn kop gezet. Mijn kraam is al enkele weken dicht en aangezien we leven van toerisme staan we voor een moeilijke periode. Elke ondernemer zal sowieso uit zijn pijp moeten komen de komende maanden. Ik speelde al een tijdje met het plan om neuzenkarren op meerdere locaties te zetten. Ik heb zelf drie ‘triporteurs’ en ik kan er nog drie van een bevriend ondernemer gebruiken. Die wil ik de komende maanden overal in het land inzetten. Ik ben momenteel op zoek naar ondernemers of freelancers die het door de coronacrisis wat moeilijker hebben en mee in dit verhaal willen stappen.”

Neuzen aan zee

Carl heeft alvast zijn eerste nieuwe locatie vastgelegd. “Ik heb een plek op de zeedijk in Koksijde aan het monument De Ster der Zee. De ideale plek, want heel wat Belgen zullen deze zomer in eigen land op vakantie trekken. Van zodra de crisis achter de rug is, zal ik daar persoonlijk neuzen verkopen. Zeker de eerste weken wil ik daar zelf elke dag achter de kar staan om te zorgen dat we goed vertrokken zijn. Neuzen verkopen aan de zee is een heel ander verhaal dan in de stad. We zullen onze koopwaar moeten beschermen van weer, wind én zand.”

“De komende weken ga ik op zoek naar nog meer mogelijke locaties. Dat kan van de Ardennen tot Nederland. We zullen de Gentse neuzen overal verspreiden”, zegt hij.

Het kraam in Gent zal tijdelijk uitgebaat worden door collega’s van Carl. “Het is wel degelijk de bedoeling dat ik uiteindelijk terugkeer naar de Groentenmarkt. In afwachting komt er een neuzenvrouw achter het Gentse kraam te staan.”