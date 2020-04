Gentse muzikanten vrezen boetes na deurconcerten, politie stelt gerust: “Als buren in deurgat blijven staan, is er geen probleem”

“Wij hebben ongeveer drie weken gespeeld voor onze deur in de Kortrijksepoortstraat”, zegt Elias Storme (25). De Gentenaar werkt als saxofonist voor de muziekkapel van de Belgische Marine. Hij sloeg de handen in elkaar met leeftijdsgenoot Jasper De Greve. “We zijn buren en maakten samen een groot bord. We doopten ons initiatief ‘Steundeuntjes’. De buurt mocht hun verzoekjes in onze brievenbus steken. Elke avond om 20.00 uur stonden we paraat en brachten we een lied. Iedereen reageerde positief, maar plots kregen we schrik. Iemand maakte ons er attent dat ons initiatief wel eens gezien zou kunnen worden als een oproep tot samenscholing. Hoewel we nog heel wat verzoekjes niet gespeeld hebben, beslisten we om er even mee op te houden.”

750 euro boete

Eenzelfde verhaal horen we bij Esther Verheye (25). De studente Klassieke Zang aan het Kask in Gent, gaf maandagavond een concert op haar dak in Reke, een straat niet ver van het Gentse Baudelohof. “Ik zong ‘O sole mio’, een van de bekendste Italiaanse liederen", zegt ze. “Ik gaf al elke zaterdagavond een concertje op Facebook om 21 uur. Mijn buren spraken me hierop aan en vroegen of ik niet eens in het echt wou zingen. De zon ging net onder en heel wat toevallige passanten waren duidelijk opgetogen met het concert. Niet veel later las ik echter een artikel van een man in Sint-Lievens-Houtem die 750 euro boete had gekregen voor een soortgelijk initiatief. Ik heb mijn plannen om nog eens op te treden dan maar opborgen. Spijtig, maar helaas.”

Geen probleem

“Deze muzikanten hoeven niet te vrezen”, sust politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Ik heb het even opgezocht en er bestaat zelfs een federaal standpunt rond. Deurconcerten mogen op enkele voorwaarden. Enerzijds moet iedereen de social distancing respecteren. Als de buren mooi in hun deurgat blijven staan, zie ik bijvoorbeeld geen probleem. Anderzijds bijven de regels rond geluidshinder gelden. Versterkte muziek kan niet. Eén gouden tip: ga goed na of jouw initiatief wel gedragen wordt door jouw buurt. Mochten er toch klachten komen dan bekijken we het geval per geval.”

Esther Verheye laat alvast dat ze volgende maandag om 20.00 uur opnieuw van de partij is. Elias Storme bekijkt dan weer samen met Jasper of ze een vervolg breien aan hun gesmaakte ‘Steundeuntjes’. Dat de Gentse muziekwereld de moed niet laat zakken, is duidelijk.



