Gentse muzikanten verbinden straten met muziek, vanachter hun raam Jill Dhondt

30 april 2020

19u35 0 Gent Gentse muzikanten werden deze week Gentse muzikanten werden deze week opgeroepen om vanaf vanavond, elke donderdagavond hun ramen open te zetten, en de buurt warm te maken met vrolijke deuntjes. Cabaretier Wim Claeys en violist Ann Vancoillie namen de uitdaging alvast ter harte.

Muzikanten kregen deze week een simpele opdracht: zet vanaf nu elke donderdag je raam open om 18.45 uur, en speel een twintigtal minuutjes vrolijke muziek. De spelers hoeven niet zichtbaar te zijn, enkel hoorbaar. Ann Vancoillie, violist bij Opera Ballet Vlaanderen, twijfelde geen minuut om deel te nemen. Vanavond speelde ze enkele klassieke stukken en een tangonummer vanuit haar raam. “Ik zit op een ideale plaats, want er zijn veel woonzorgcentra in de straat”, zegt ze. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat voorbijgangers blijven kijken, maar joggers of wandelaars mogen wel even ter plaatse trappelen.” Het is niet de eerste keer dat Ann haar viool bovenhaalt voor de buren, ze heeft al verschillende avonden vanop haar dakterras gespeeld.

Cabaretier en muzikant Wim Claeys speelt sinds het begin van de lockdown elke avond om 20 uur een liedje uit zijn repertoire. “Deze keer gaan de buren denken dat ik in overdrive ga”, lacht hij. “Ik ben vanavond van plan om een halfuurtje te spelen: Gentse volksliedjes en eigen liedjes. Zo’n acties om mensen bijeen te brengen, steun ik graag. We moeten er momenteel van profiteren dat we elkaar beter kunnen leren kennen. In veel straten kennen de buren elkaar niet, daar kan de coronacrisis verandering in brengen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.