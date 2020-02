Gentse muurschildering verkozen tot mooiste street art van Vlaanderen Jill Dhondt

10 februari 2020

17u47 4 Gent De torenhoge vosjes op de hoek van de Pekelharing en de Napoleon Destanbergstraat werden verkozen tot mooiste straatkunst van Belgische makelij. De 27-jarige maker, de Gentse Kitsune, is nochtans maar twee jaar bezig met het maken van muurschilderingen.

Street Art Antwerp ging op zoek naar de mooiste straatkunst van het voorbije jaar, gemaakt door Belgische artiesten. Via sociale media konden volgers hun stem uitbrengen op een selectie van honderd werken. De twintig beste werken gingen door naar de volgende ronde. Op basis daarvan koos Street Art Antwerp vijf winnaars, een mix van gevestigde waarden en opkomend talent.

Tot de laatste groep behoort Kitsune, die het werk ‘Listen to your momma, darling’ op een huis in Gent schilderde. Op de gevel zijn twee huizenhoge vosjes te zien, een moeder en haar jong. “De inspiratie daarvoor haalde ik van twee inspirerende moederfiguren: de vrouw die achter de gevel woont, en mijn eigen mama. De eerste is een heel sterke vrouw, met twee kindjes, en de tweede heeft me lang gezegd dat ik zou moeten schilderen. Ik heb lang niet geluisterd naar mijn mama, tot twee jaar geleden, dan pas ben ik begonnen met muurschilderen. Mijn eerste grote werk is een knipoog naar haar advies. Met mijn spuitbussen wou ik aan voorbijgangers zeggen: luister toch maar naar je mama.”

De pekelvosjes is het meest bekende werk van de jonge artiest. Het opus is te bezichten op de hoek van de Pekelstraat en de Napoleon Destanbergstraat.