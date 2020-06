Gentse musea mikken op Gentenaars…en hun kinderen

Erik De Troyer

30 juni 2020

15u24 0 Gent De Gentse musea en bezienswaardigheden zullen het deze zomer zonder een grote schare buitenlandse toeristen moeten doen en dus focussen ze op Gentenaars. Vandaag werd een campagne gelanceerd met 11 verschillende affiches voor 11 verschillende bezienswaardigheden.

“We moeten onze bezoekers dichter bij huis gaan zoeken. De affichecampagne is er puur om de Gentenaars naar de musea en attracties van onze stad te krijgen”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). “Alle musea maken een aanbod op maat van kinderen. Op die manier wordt het een ideale daguitstap met het gezin tijdens de grote vakantie.”

Er volgt ook een campagne op sociale media. “Die zal deels naar Gentenaars gericht zijn, maar ook deels naar de rest van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Heel wat reisplannen zijn in het water gevallen en dus zijn er veel mensen op zoek naar een interessante uitstap. De Kust en de Ardennen zijn misschien de vaste waarden maar als kunststad kunnen we daar zeker tegen op. We willen dagtrippers overtuigen om hier een paar nachten te blijven en onze stad te verkennen”, aldus Souguir.

Vanaf donderdag zijn alle affiches te zien in het straatbeeld. Deze zomer starten trouwens nog een aantal nieuwe tentoonstellingen. Huis van Alijn vertelt reisverhalen van circusartiesten in de tentoonstelling ‘Expo Circus’, vanaf 11 juli. Het MSK heeft een expo over Gustave Van de Woestyne. Het GUM, Gents Universiteitsmuseum opent pas na de zomer maar kan wel al getest worden door leerkrachten en hun kinderen.