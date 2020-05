Gentse musea begroeten opnieuw bezoekers, maar vrezen 3 miljoen euro minder inkomsten dit jaar Wietske Vos

18 mei 2020

17u17 0 Gent Het Gentse Stadsmuseum STAM aan de ring ligt te blakeren in de zon, maar op de eerste dag van de heropening is het er nog angstwekkend stil en rustig. Toch zien de medewerkers het positieve van de situatie in. “Het is hét moment bij uitstek voor een kwalitatief museumbezoek. Je krijgt als bezoeker alle tijd en ruimte.” Het stadsbestuur schat dat de coronacrisis alle Gentse musea samen tegen eind 2020 in totaal bijna 3 miljoen euro zal hebben gekost.

Vanaf maandag zijn alle Gentse musea opnieuw open, al is het als bezoeker wel even wennen. Om te beginnen moet je je ticket reserveren, krijg je een timeslot toegewezen en is het totaal aantal bezoekers beperkt. In het STAM vertaalt zich dat in maximaal 56 bezoekers per uur en wordt er gestart met 6 nieuwe personen per kwartier.

Daarnaast krijgen de bezoekers het advies een mondmasker te dragen en gelden de ondertussen ‘bekende’ veiligheidsmaatregelen van 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen en drukte vermijden.

Eenrichtingsparcours

Die drukte hoef je momenteel in het STAM nog niet te vrezen: je kunt bijna als enige bezoeker rustig alle zalen bekijken zonder gestoord te worden door andere bezoekers. “Het is echt het uitgelezen ogenblik voor een kwalitatief museumbezoek”, zegt communicatieverantwoordelijke Frederik Verstraete. “En het is veilig: we hebben hard gewerkt om het parcours aan te passen en coronaproof te maken.” Zoals in de winkels is een eenrichtingsparcours uitgezet en er staat overal ontsmettingsspray. “Prints en gadgets meegeven vermijden we liever”, zegt Bart Medaer, verantwoordelijke front office. “Ook hebben alle bewakers nieuwe instructies gekregen over de social distancing. Er hangen camera’s om dit in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen.”

Extra complex

Het eenrichtingsparcours kostte wel enig denkwerk, aangezien alleen de twee tijdelijke exposities – ‘Ondergronds in de stad’ en ‘Housing apart together’ – open zijn. ‘Het Verhaal van Gent’, het vaste aanbod van het STAM, is sowieso dicht tot 10 oktober voor een complete make-over.

Medaer: “Dit maakte het nog complexer, omdat de zalen van de tijdelijke expo’s in het oudere gedeelte liggen en kleiner zijn. We hebben allerlei grote en kleine aanpassingen doorgevoerd, en rekenen ook op het gezond verstand van de bezoekers.” Die aanpassingen gaan soms ver: in de verduisterde zaal over de graven, waar een skelet staat opgesteld, zijn in de donkere gordijnen openingen geknipt in de vorm van een deur, zodat de bezoekers de stof niet moeten aanraken. “De gordijnen weghalen, zou te veel invloed hebben op de gewenste sfeer in de zaal. Het is steeds een evenwicht zoeken tussen wettelijk en wenselijk", zegt Medaer.

Geen koptelefoons en iPads

Verder zijn alle zitbanken vervangen door aparte stoeltjes, is de tijdelijke balie uitgerust met plexiglas en zijn dingen die je mag aanraken en ook alle koptelefoons en iPads weggehaald. “Voor het audio-aspect worden boxen neergezet en waar het kan. Waar het kan, komt een kaartje met een link en een code, zodat bezoekers filmpjes kunnen bekijken op hun eigen telefoon”, vertelt Medaer. “Zo blijven we ernaar streven om de beleving van vóór corona ook in deze moeilijke omstandigheden te evenaren.” De dochter van ondergetekende kreeg alvast een compleet ontsmette badge mee na het oplossen van de kinderzoektocht, en was daar heel gelukkig mee.

Minder inkomsten

Ondertussen hebben de Gentse musea becijferd wat corona financieel voor gevolgen zal hebben. “We hebben uitgerekend hoeveel inkomsten we gemist hebben door de twee maanden verplichte sluiting”, klinkt het bij het kabinet van schepen van Cultuur Sami Souguir. “Daarnaast doen we een prognose van de inkomstenderving van nu tot eind 2020, met een gemiddelde van ongeveer de helft minder bezoekers dan anders. Dit alles samen doet ons vermoeden dat al onze musea het tot eind 2020 met 3 miljoen euro minder moeten doen: ongeveer 2 miljoen euro voor Historische Huizen, met het Gravensteen, Belfort en stadhuis, en net geen miljoen euro voor alle andere musea.”