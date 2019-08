Gentse mosterd van Tierenteyn-Verlent: “Aan het productieproces en het recept is in al die jaren niks veranderd” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Sabine Van Damme

31 augustus 2019

07u00 0 Gent Weinig producten in deze reeks zijn zo eenvoudig en geniaal als de Gentse Tierenteynmosterd. Die mosterd, officieel Vve Tierenteyn-Verlent, is al een begrip sinds 1790 en wordt nog altijd artisanaal gemaakt in een kelder aan de Gentse Groentemarkt. Tierenteyn-Verlent is ook nog altijd een familiezaak en daar zijn de eigenaars enorm trots op. “Op elk familiefeest wordt de mosterd besproken.”

Glanzend bruin-geel, enorm pittig van smaak en toch ook zacht en vers met een houten lepel in potjes gegoten in de winkel. Het typeert de mosterd van Tierenteyn-Verlent. “Onze mosterd wordt nog altijd ter plaatse gemaakt, in de kelder”, zeggen Christine Van Roste (35) en haar moeder Catherine Caesens (64). “En we doen alles artisanaal, van het malen van het mosterdzaad tot het kleven van de etiketten op de bokalen. Dat laatste doen we gewoon in de winkel. We produceren zeshonderd liter per week. De fijne mosterd is ons meest bekende en authentieke product. De graanmosterd kwam pas in de jaren ’80 op.”

Geklasseerde winkel

Zowel de gevel van Tierenteyn-Verlent als het interieur van het winkeltje zijn geklasseerd. Dat winkeltje is zo klein dat er geregeld een rij tot buiten staat, in de kerstperiode zelfs tot op de tramsporen. Want zo bekend is deze mosterd dus. “Je kunt onze mosterd hier kopen of in speciaalzaken. We hebben zelfs al een marktkramer uit Blankenberge die elke week een voorraad komt inslaan. In de supermarkt zul je nooit Tierenteyn-Verlent vinden. Aan huis leveren doen we ook niet, dat is praktisch niet haalbaar. Nochtans is er wel vraag naar.”

Een restaurateur uit Singapore laat om de drie maanden zijn mosterd leveren door FedEx. De verzending kost hem meer dan de inhoud, maar hij wil absoluut Tierenteyn-Verlent Christine Van Roste

“We hebben overal klanten, zelfs tot in Australië. Die mensen komen twee keer per jaar naar België en nemen dan een valies vol mosterd mee. Of die restaurateur uit Singapore die om de drie maanden zijn mosterd laat leveren door FedEx. De verzending kost hem meer dan de inhoud, maar hij wil absoluut Tierenteyn-Verlent.”

Niemand weet waarom ‘1790’ de officiële startdatum is van Tierenteyn. Petrus Tierenteyn, die gezien wordt als ‘de vader van de mosterd’, was toen namelijk pas 2 jaar. “Vermoedelijk was het voordien een kruidenierszaak en is de naam in 1790 geregistreerd”, denkt Catherine. Petrus Tierenteyn had vier zonen, die alle vier ‘in de mosterd’ gingen. Daarvan blijven vandaag nog twee takken over. Eentje in Deinze, en het Gentse Veuve Tierenteyn–Verlent. “Onze tak heeft altijd op de Groentenmarkt in Gent gezeten, in de parapluwinkel, in Huis Timmermans en al vele jaren hier. De laatste ‘Tierenteyn’ van onze tak is in 1949 gestorven.”

Digitale tijdperk

De boekhouder, Antoon De Meyer, wilde de zaak niet laten verloren gaan en nam ze over. Tien jaar later verkocht hij ze aan Jean Caesens uit Zele. Diens oudste dochter Catherine startte in 1993 als winkelbediende en nam de zaak uiteindelijk over in 1997. Haar dochter Christine deed nu hetzelfde. Na zware studies architectuur en stedenbouw koos ze toch voor de mosterd. Ook haar nicht Natalie Veranneman zit mee in de zaak. “Aan het productieproces en het recept is in al die jaren niks veranderd. De smaak kan heel miniem afwijken naargelang de oogst, maar de selectie en de verhoudingen blijven gelijk. Christine heeft de zaak wel het digitale tijdperk ingeloodst, met onder andere een digitale kassa. Daaraan merk ik dan het generatieverschil en dat het voor mij tijd is om te stoppen”, lacht Catherine.

De smaak kan heel miniem afwijken naargelang de oogst, maar de selectie en de verhoudingen blijven gelijk Catherine Caesens

“Het is zwaar werk, maar de dankbaarheid van de klanten maakt alles goed”, zegt Christine. “We zijn ook enorm trots op onze zaak en op het feit dat het nog altijd een familiezaak is. Het is niet ‘mijn’ zaak, maar ‘de onze’. Op elk familiefeest wordt de mosterd besproken.”

