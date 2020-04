Gentse moslims vragen stad om bijstand voor ramadan in lockdown: “Stewards aan de buurtwinkels nodig” Sabine Van Damme

15 april 2020

09u15 80 Gent Op 24 april start de ramadan, de vastenperiode bij de moslimgemeenschap. Dat is een heel sociaal gebeuren, en net dat is in deze lockdownperiode verboden. De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) heeft de stad om bijstand gevraagd, om ervoor te zorgen dat de social distancing aan de buurtwinkels bewaard kan worden. Verder organiseren ze afhaalmaaltijden in de 21 moskeeën, al dan niet via catering.

Tijdens de ramandan vasten de moslims de hele dag, en mogen ze pas eten na zonsondergang. Die avondmaaltijden, iftar genoemd, zijn altijd een heel sociaal gebeuren, met hele families en vriendengroepen samen. En net dat mag nu niet. “Het is allemaal heel ingrijpend, maar de volksgezondheid gaat voor”, zegt Abderrazak El-Omari, ondervoorzitter van de VGM. “We doen er dan ook alles aan om dit in goede banen te leiden.”

Alle 21 Gentse moskeeën zijn gesloten sinds 13 maart. Vooral voor het vrijdaggebed komen daar wekelijks heel veel gelovigen samen, maar sinds de lockdown is de preek online beschikbaar, en bidt iedereen thuis. De moskeeën hebben, onder meer met videoboodschappen, opgeroepen om de coronamaatregelen te volgen, en om solidair te zijn. Videoboodschappen zullen nu opnieuw worden opgenomen, in samenwerking met het stadsbestuur. Want de ramadan wordt een uitdaging.

Als je op straat in een rij staat met anderhalve meter tussen, dan staat die rij al snel tot voor de deur van de volgende winkel. We vrezen problemen, en hebben dus aan de stad om bijstand gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van stewards op de drukste assen Abderrazak El-Omari

“We kunnen deze crisis alleen maar overwinnen als we aan hetzelfde zeel blijven trekken”, zegt El-Omari. “Dus hebben we de stad om hulp gevraagd. Tijdens de ramandan wordt er – veel meer dan anders – eten gekocht in de buurtwinkels. De regels zijn daar wel bekend: niet meer dan 2 of 3 mensen in de winkel, en de rest buiten op straat wachten. Maar als je op straat in een rij staat met anderhalve meter tussen, dan staat die rij al snel tot voor de deur van de volgende winkel. We vrezen problemen, en hebben dus aan de stad om bijstand gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van stewards op de drukste assen, Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan en Dendermondsesteenweg, en eventueel ook Sleepstraat en Hovenierstraat. We sensibiliseren uiteraard ook zelf. Doorgaans trekken de mensen massaal naar de winkel na het gebed in de moskee. Maar dat gebed valt nu weg, dus roepen we de mensen op om hun aankopen te spreiden over de hele dag. We willen boetes vermijden.”

De stad bevestigt dat er overleg is met de moslimgemeenschap. “We bekijken hoe we praktisch aan hun vraag kunnen voldoen”, zegt schepen Astrid De Bruycker. Ook de burgmeester bevestigt dat de politie alvast een oogje in het zeil zal houden op de genoemde drukke assen. (Lees verder onder de foto)

Een ander probleem zijn de maaltijden voor alleenstaanden en armen. “Normaal kunnen die allemaal in de moskee terecht om te eten, elke avond”, zegt El-Omari. “Maar ook dat gaat dus niet. Omdat het over veel mensen gaat en we hen niet in de steek willen laten, gaan we afhaalmaaltijden organiseren. De moskeeën kiezen zelf of ze werken via catering, of op een veilige manier in de moskee zelf koken. De mensen zullen dan maaltijden kunnen afhalen, gespreid over de dag, zodat ook daar geen wachtrijen ontstaan. We bekijken ook nog waar de daklozen die maaltijd dan kunnen opeten.”

Voor het einde van de ramadan, het suikerfeest op 23 mei, hopen de moslims dat de maatregelen versoepeld zullen zijn, en dat ze dan wel samen zullen mogen vieren. “Vermoedelijk nog niet in de moskee, hopelijk wel al met familiebezoek.”