Gentse Moskeeën openen de deuren voor mocht er extra ruimte nodig zijn voor coronapatiënten Sabine Van Damme

01 april 2020

10u43 0 Gent De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) steekt de hand uit naar de Gentse ziekenhuizen. “De Gentse moskeeën stellen hun ruimten open om, indien dit nodig is, ingezet te worden bij de bestrijding van het virus”, klinkt het. Ook worden de vrijwilligers van de moskeeën gemobiliseerd om de ziekenhuizen te ondersteunen waar nodig.

21 moskeeën telt Gent, en eigenlijk zijn dat er te weinig voor de vele moslims die er elke week het vrijdagsgebed bijwonen. Maar sinds 13 maart zijn ook de moskeeën gesloten. “De Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) onderhoudt contacten met alle Gentse ziekenhuizen”, zegt Abderrazak El-Omari, ondervoorzitter van VGM. “Solidariteit is immers heel belangrijk in de islam, en we willen weten wat de noden van de ziekenhuizen zijn, om te kunnen bijspringen. Uit het overleg blijkt dat de Gentse ziekenhuizen uitstekend werk leveren en goed voorbereid zijn. We weten dat er nog geen capaciteitstekort is. Toch stellen de Gentse moskeeën toch hun ruimten open om, indien dit nodig is, ingezet te worden bij de bestrijding van het virus. Sommige moskeeën zijn daarvoor te klein, maar in de grote moskeeën kunnen, indien dat nodig zou zijn, best veel patiënten worden opgevangen.”

Het valt ondertussen op dat heel wat moslims moeite doen om eten en andere spullen naar Gentse ziekenhuizen te brengen. “We hebben onze vrijwilligers inderdaad gemobiliseerd om de ziekenhuizen te ondersteunen waar nodig. Zieken bezoeken is een plicht voor moslims.”