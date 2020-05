Gentse moskeeën deelden voorbije maand gemiddeld 3.600 maaltijden per week uit Jill Dhondt

24 mei 2020

15u56 0 Gent De Vereniging van Gentse Moskeeën bereidde de voorbije maand ongeveer 3.600 maaltijden per week, in het kader van de ramadan. Het grootste deel daarvan werd afgehaald door minderbedeelden die andere jaren in de moskee samenkwamen. Een ander deel ging naar een vluchtelingencentrum, een daklozenopvang en buitenlandse studenten in nood. Gisterenavond werden de laatste maaltijden uitgedeeld.

Van de 3.600 maaltijden die wekelijks werden klaargemaakt, werden er 2.600 uitgedeeld in de moskeeën. Een duizendtal maaltijden gingen naar het vluchtelingenponton Reno. “We werkten ook samen met een organisatie die gestrande, buitenlandse studenten helpt”, legt Abderrazak El-Omari van de Vereniging van Gentse Moskeeën uit. “De vzw ‘Let’s save food’ kwam onze overschotten halen om rond te brengen.” De moskeeën konden de maaltijden klaarmaken dankzij de giften van hun leden. “Ramadan is de maand van de solidariteit, het is dan de gewoonte dat moslims geld doneren. Af en toe hebben we ook giften in natura gekregen van lokale handelaars.”

Eid

De ramadan zag er voor veel gezinnen helemaal anders uit dit jaar. “Het is normaal een heel sociaal gebeuren. Het verbreken van de vasten gebeurt dan met familie, vrienden of buren. Dat is dit jaar weggevallen, de iftar gebeurde enkel met de eigen bubbel. Dat is vooral zwaar voor alleenstaanden, die anders naar de moskee komen. Om hen te helpen hebben we een oproep gedaan aan onze leden om hen niet te vergeten, en contact op te nemen. We hebben ook koranrecitaties, preken en gesprekken gedeeld via sociale media.”

Gisteren deelden de Gentse moskeeën de laatste iftar-maaltijden uit, vandaag vieren hun leden het einde van de ramadan. “Normaal zitten de gebedshuizen hierdoor propvol. We bidden samen, wisselen knuffels en kussen uit, en trekken de baan op om vrienden en familie te zien. Dit jaar kunnen we enkel met ons gezin samenkomen. De rest kunnen we een gezegend feest wensen via de online weg.”