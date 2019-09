Gentse middenstand boos om ‘Hollandse kostuums’ Sabine Van Damme

18 september 2019

17u55 7 Gent De Gentse middenstand reageert boos op het bericht dat het stadsbestuur nieuwe kostuums voor de dienst protocol heeft aangekocht in Nederland. “Er zijn meer dan genoeg Gentse zaken die ook duurzame kledij maken”, klink het.

De Gentse ondernemers doen er alles aan om de ‘eigen’ middenstand te promoten. Initiatieven als de Facebookpagina ‘Gentse Fierheid’ of het ondernemersplatform ‘Buy, Eat Drink Local / Ondernemen in Gent is wijs’ zijn daar maar enkele voorbeelden van. Opboksen tegen onder meer e-commerce is immers niet evident.

Dat de stad dinsdag trots bekendmaakte dat er nieuwe, duurzame kostuums zijn aangekocht voor de mensen van de dienst protocol is dan ook in het verkeerde keelgat geschoten. Want die kostuums zijn aangekocht… bij een Nederlands bedrijf.

“We konden niet anders”, klinkt het op het kabinet van protocolschepen Mieke Van Hecke. “De aankoop van nieuwe kledij was dringend, omdat er wijzigingen in het personeelsbestand waren. Om voor de nieuwkomers gepaste kledij te voorzien moesten we snel schakelen, en konden we geen nieuwe aanbesteding uitschrijven. We waren dus genoodzaakt het bestaande contract uit 2016 voor 2 jaar te verlengen met een addendum. Maar we hebben wel expliciet voorop gesteld om een nieuw marktonderzoek te doen in het kader van een volgende aanbesteding, over twee jaar dus. Het spreekt voor zich dat de Gentse bedrijven dan bevraagd zullen worden.”