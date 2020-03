Gentse Marriott verhuurt hotelkamers als bureauruimte na vloedgolf annulaties Cedric Matthys Wim Naert

15 maart 2020

17u30 71 Gent Het Gentse Marriott gaat hotelkamers verhuren als bureauruimte. Het hotel aan de Korenlei wil op die manier de onderbezetting door het coronavirus opvangen. “Ik heb twee kinderen van vier en zes jaar”, zegt directeur sales & marketing Celine Roosen. “Ik weet hoe lastig het is om geconcentreerd te werken als zij thuis zijn.”

Van een quasi volledige bezitting naar een kleine 20 procent. Dat is voor Marriott Ghent het dramatische bilan van een weekendje corona. Ook bij de marktleider in Gentse hotelwezen beukt de crisis er hard in. “Deze situatie is ongezien”, legt Céline Roosen, directeur sales & marketing bij Marriott Ghent, uit. “Ze vraagt dan ook om ongeziene oplossingen. Vorige week boden we al videoconferenties aan, maar morgen (maandag, nvdr.) gaan we nog een stapje verder. Vanaf dan kan je onze kamers ook huren als kantoorruimte. Ze zijn toch al uitgerust met grote bureaus.”

Jonge kinderen

Het idee kwam niet aangewaaid vanuit het Amerikaanse hoofdkwartier van de groep. Roosen bedacht het nieuwe businessmodel zelf. “Ik heb twee kinderen van vier en zes jaar”, zegt ze. “Ik weet hoe lastig het is om geconcentreerd te werken als zij thuis zijn. Deze formule ontwikkelde ik dan ook met mijn eigen gezin in het achterhoofd. Ze is perfect geschikt voor koppels waar een van de partners thuis kan blijven en de andere uit werken gaat. In onze hotelkamers zit je rustig én je hoeft niet te vrezen voor een besmetting.”

Concreet biedt Marriott Ghent twee opties aan: ofwel betaal je 15 euro per uur, ofwel leg je 100 à 120 euro per dag neer naar gelang de kamer. Voor deze prijs - die overigens bespreekbaar is - mag je zo veel koffie, water of thee drinken als je maar wil. Ook zijn parking en wifi inclusief en krijg je ‘s middags een lichte lunch. “Intussen hebben er al een zestal personen op ons aanbod ingetekend”, aldus Roosen. “Hopelijk kunnen we er een deel van de crisis mee opvangen.”