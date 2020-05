Gentse make-up artieste stelt hygiënische kit samen om corona-proof make-up aan te brengen Jill Dhondt

28 mei 2020

18u29 0 Gent Florence Teerlinck (31) is een geboren en getogen Gentenaar, en eigenaar van The mobile make-up bar. Met haar mobiele make-up stand ging ze voor de coronacrisis langs op private en publieke evenementen om make-up aan te brengen. Met het oog op veilig werken stelde ze een clean kit samen voor make-up artiesten, maar ook voor gewone consumenten.

“Door het coronavirus worden make-upartiesten geconfronteerd met enorme beperkingen”, zegt Florence. “Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben we een hygiënische kit samengesteld voor make-upartiesten. Daarmee kunnen ze hun klanten en team verzekeren dat ze de nodige maatregelen treffen en een veilige werkruimte garanderen.”

De clean kit bestaat uit een kleine, middelgrote en grote versie. In het kleine pakket zit een katoenen mondmasker met opgenaaide lippen en een zakje om het in te bewaren. Je kan kiezen uit een roze of zwart masker met roze, rode of bordeaux lippen. De middel kit bevat ook een masker naar keuze met handgel en een ruimer bewaarzakje. Bij de grote kit komen daar nog producten bij om borstels en make-up palets schoon te maken. Er zitten ook nog wattenstaafjes, mascaraborstels en lippenstiften in bamboe in. “De plastic afvalberg is enkel maar gegroeid tijdens de crisis, daar wouden we zeker niet aan bijdragen.”

De clean kit is gemaakt met het oog op make-up artiesten, maar gewone consumenten hebben er evenveel aan. “Niet iedereen weet dat, maar je eigen penselen moeten regelmatig ontsmet worden. Een virus kan langer overleven in cosmetica dan op je huid. Daarom is het handig om producten in huis te hebben waarmee je jouw eigen gerief kan ontsmettten.”

De kits zijn verkrijgbaar via de website. Een kleine kit kost 24 euro, een middelgrote 41 euro en een grote 99 euro.