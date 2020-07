Gentse Luchtfeesten: luchtballonnen brengen wereldmuziek en Vlaamse kleinkunst naar Gentse wijken Jill Dhondt

17 juli 2020

17u41 0 Gent Het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis Darna en Trefpunt organiseren vol trots de Gentse Luchtfeesten. Twee luchtballen vliegen vanavond vanaf 20 uur een uur boven Gent, en spelen wereldmuziek en Vlaamse kleinkunst voor de Gentse wijken.

Met de Gentse Luchtfeesten willen de organisatoren de Gentse wijken bereiken met een divers cultureel aanbod. “De Gentse feesten is voor ons een laagdrempelig, volks evenement dat een brug kan slaan tussen de verschillende wijken en inwoners van de stad, ongeacht hun origine of stand”, zegt Jamila Channouf van Trefpunt. “Via de luchtballonnen brengen we cultuur naar de Gentenaars zonder dat ze zich moeten verplaatsen of verzamelen rond één plek.”

De luchtballen zien eruit als een verpakt cadeau met een grote strik. Waar ze precies terecht komen, zal afhangen van de wind. Ondertussen kan het gebeuren gevolgd worden via een Facebook livestream, eveneens vanaf 20 uur.