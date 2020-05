Gentse lokaalmarkt heropent vrijdag: “Maar we blijven online verkopen”

Erik De Troyer

26 mei 2020

10u39 0 Gent De Lokaalmarkt in de oude brandweerkazerne van Gentbrugge opent vrijdag opnieuw de deuren. “Dat zal gepaard gaan met uitgebreide veiligheidsmaatregelen zoals bij de supermarkten”, legt Kartel Deknudt uit. “Onze online-verkoop was zo’n succes tijdens deze coronacrisis dat we die zullen behouden.”

Ruim twee maanden geleden moest de overdekte boerenmarkt in de Peter Benoitlaan de deuren sluiten. De organisatoren reageerden bliksemsnel en hadden in geen tijd een online platform klaar waar bijna alles kon besteld worden om later op te halen. “En dat was een onverhoopt succes. We begonnen er aan met als ingesteldheid ‘iets is beter dan niets’. Maar onze afhaaldag op vrijdag zat meteen vol en we moesten ook afhalingen op zaterdag organiseren. Opvallend genoeg zagen we ook steeds meer niet-buurtbewoners. We hebben daarom besloten dat het online-platform blijft bestaan, ook na de crisis. Het was niet iets wat we op voorhand in gedachten hadden maar het is een fijne bijwerking van hele deze crisis”, zegt Karel.

Vrijdag mag de overdekte markt opnieuw de deuren openen. “We doen dat met maatregelen vergelijkbaar met die van de supermarkten. Aan de deur zal iemand tellen hoeveel aanwezigen er binnen zijn. Wij dragen allemaal mondmaskers en ze worden ook voorzien voor wie dat wil. Iedereen zal voldoende afstand moeten bewaren en handen moeten ontsmetten en er komt plexiglas aan alle kassa’s. Het afhalen van bestellingen gebeurt via een andere deur dan de toegang tot de markt.”