Gentse leerkracht stelt coronatoets op voor leerlingen: “Er is te veel fake news” Cedric Matthys

15 maart 2020

18u00 44 Gent Nu honderduizenden leerlingen noodgedwongen thuis zitten, gaan ook leerkrachten op zoek naar creatieve oplossingen. Zo stelde Eva Van Wassenhove (26) een online test op om de kennis rond corona bij haar leerlingen op te krikken. “De eersten die alle antwoorden juist hadden, mogen een verwenpakket komen halen.”

Fake news. Ook in deze bizarre tijden tiert het welig rond. “Sommige leerlingen geloven dat corona ontstond omdat de Chinezen vleermuizen opaten. Anderen zeggen dan weer dan in Noord-Korea iedereen met de ziekte wordt terechtgesteld.” Aan het woord is Eva Van Wassenhove (26). De leerkracht biologie en wetenschappen aan Edugo-campus De Toren in Oostakker stoort zich mateloos aan de gebrekkige kennis rond corona. Al blijft ze niet bij de pakken zitten. Vrijdagavond stuurde ze een online coronatoets uit naar haar 280 leerlingen.

“De jongste week ging het in de klas voortdurend over het virus”, zegt ze. “Ik speelde in op de actualiteit en wijdde er zelfs enkele lessen aan. Ik wou hiermee doorgaan, maar nu gaat de school volledig dicht. Daarom kwam ik met deze digitale oplossing op de proppen. Mijn leerlingen konden de test online invullen. De eersten die me een correcte versie terugstuurden, beloofde ik een verwenpakket. Na amper drie minuten had ik een winnaar in het derde jaar en na slechts vijf minuten in het vier jaar.”

Instagram

Gezien het succes van de test gaat Van Wassenhove nu nog een stapje verder. Zaterdagmiddag maakte ze een Instagramaccount aan. Via het online kanaal, waarop vooral foto’s en filmpjes verschijnen, wil ze Vlaanderen onderrichten over corona. Hiervoor werkt ze samen met verschillende collega’s. “Voor ik iets online zet, doet de leerkracht Nederlands eerst een spellingcheck", licht Van Wassenhove toe. “Ook denken de taalleerkrachten na over een versie in het Frans of het Engels. Samen viraal tegen corona, dat is onze leuze.”

Naast de leerkrachten helpen ook de leerlingen mee. Van Wassenhove gaat maandag naar school om studenten op te vangen die nergens anders heen kunnen: “De leerlingen lieten al weten dat ze mijn kennis over Instagram wat willen bijschaven. Zij kwamen met het idee op de proppen en stuurden me al een stappenplan door. Ook delen ze de posts volop. We dromen er immers van om een bekende Vlaming te kunnen strikken. Op termijn willen we meer volgers dan besmettingen. Daar gaan we voor.”