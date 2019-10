Gentse KU Leuven-campussen noteren sterke inschrijvingscijfers Yannick De Spiegeleir

15 oktober 2019

16u24 0 Gent De KU Leuven noteert een stijging van het aantal studenten op de Technologiecampus en Campus Sint-Lucas Gent.

Op de Technologiecampus schreven 210 nieuwe bachelorstudenten zich in voor de opleiding tot industrieel ingenieur: een stijging van bijna 10 procent tegenover vorig jaar. Op de Campus Sint-Lucas schreven al 314 bachelorstudenten zich in: een stijging van 6,5 procent tegenover vorig jaar. Over beide campussen heen telt de KU Leuven zo’n 2.700 studenten.

“Aan de KU Leuven zien we een brede trend van internationalisering. Die vormt één van de verklaringen voor de stijgende cijfers”, zegt Eva Hautekiet, adviseur marketing en communicatie van de KU Leuven. “Anderzijds zien we ook dat de Technologiecampus (opleiding industrieel ingenieur) sterk aan populariteit wint dankzij de sterk uitgebouwde en moderne infrastructuur die we daar ondertussen hebben uitgebouwd, samen met de inzet van de campus op samenwerkingen met bedrijven in de regio in allerlei technologische domeinen. We merken dat bvb. op infodagen, waar we veel positieve reacties krijgen op de rondleidingen door de labo’s.”