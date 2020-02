Gentse koppels koken samen ‘Een Keuken vol Liefde’ voor valentijn: “Liefde vieren door samen in de potten te roeren” Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

19u25 0 Gent Hoe kan je liefde beter vieren dan een lekkere maaltijd te delen? Twee Gentse koppels voegen de daad bij het woord en vertellen vrijdag en zaterdag hun liefdesverhaal aan de hand van een veganistisch meergangenmenu tijdens ‘Een Keuken vol Liefde’ in de Zuidkant in Gentbrugge. “Ieder gerecht dat we bereiden is een ode aan een betekenisvol moment uit onze liefdesgeschiedenis”, zegt Marco Nervo, bedenker van het concept.

Marco, die een achtergrond heeft in de stadslandbouw, speelde al langer met het idee om een culinair evenement te organiseren samen met zijn vriendin Eveline Versluys, die onder haar pseudoniem Vegamuze haar liefde voor groentjes deelt via workshops, catering en evenementen.

“We staan regelmatig samen in de keuken en dat bracht me op het idee voor ‘Een Keuken vol Liefde’”, vertelt Marco. Ze organiseren het evenement samen met het bevriende koppel Jelmer Daelman en Hanne d’Hulster die op vrijdagavond, op valentijn, de spits afbijten in de Zuidkant.

Jelmer is één van de gezichten van Lokaal in Brabantdam, het eerste verse en vegetarische eet- en theehuis van Gent. Hanne op haar beurt staat in de keuken van Homblé. Een ‘eat in & take-away’-zaak met een voorliefde voor lokale producenten en de korte keten. “Samen vertellen ze hun verhaal van het veld tot op je bord. Lokale en biologische seizoensproducten worden bereid met een rijke variatie aan smaak, kleur en textuur. Dit alles in verbinding met hun liefde voor elkaar, voor de boer en zijn stiel en uiteraard voor hun gasten aan tafel.”

Zaterdag is het de beurt aan Marco en Eveline. “Wij brengen een reeks kruidige en pittige gerechten boordevol zinnenprikkelende aroma’s. We combineren Evelines flair met mijn Italiaanse roots”, lacht Marco. “Zij brengt met haar inventieve kookstijl de wereld op je bord. Terwijl ik mijn Italiaanse charmes bovenhaal. Samen creëren we voor onze gasten een menu met een flinke knipoog naar de meest memorabele momenten uit onze romance. Passie gegarandeerd dus”, knipoogt Marco.

Voor meer informatie kan je surfen naar het Facebookevenement ‘Een Keuken vol Liefde’. Voor beide avonden zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.