Gentse kok schakelt over van catering naar taco-boxen Jill Dhondt

05 juni 2020

09u26 0 Gent Thijs Beddeleem, een 24-jarige ondernemer uit Gent, startte nog geen jaar geleden met een cateringbedrijf voor bedrijven en thuisdiners. Door de coronacrisis is de jonge kok overgeschakeld op het verkopen van taco-boxen.

Thijs heeft in grote sterrenzaken in binnen- en buitenland gewerkt, voordat hij zijn cateringbedrijf El Vagabundo op poten zette. Hij wou geen klassieke diners aan huis bieden, maar wel een tasting-menu in verschillende stijlen, waaronder Mexicaans, Midden-oosters, Mediterraans en Scandinavisch. Door de uitbraak van het coronavirus was de Gentenaar echter verplicht om zijn zakenmodel wat aan te passen. Drie weken geleden startte hij met het verdelen van taco-boxen, en bediende intussen meer dan achthonderd klanten. “We bezorgen een pakket aan huis waar traag gegaard varkensvlees, verse tortilla’s, verschillende garnituren, drie salsa’s, bijgerechten en bijpassende cocktails van het Gentse Dorst in zitten”, zegt hij. “We hebben ook een afspeellijst gemaakt op Spotify met El Vagabundo muziek om de beleving compleet te maken.”

Meer info op www.elvagabundo.be.