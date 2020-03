Gentse kinderopvang trekt aan de alarmbel Jill Dhondt Yannick De Spiegeleir

09 maart 2020

13u31 4 Gent Het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent is niet tevreden. De vorige minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, had beloofd om het loon van de begeleiders op te trekken en de instapvereisten te verhogen. Huidig minister Beke zou het proces op de lange baan schuiven, tot onvrede van de Gentse kinderdagverblijven.

Doorheen Europa dreigen kinderdagverblijven te kampen met een personeelstekort. Om dat probleem tegen te gaan stelde het OESO voor om de lonen van de medewerkers op te trekken en hogere kwalificatievereisten te vragen. Het antwoord van Vlaanderen was het ‘decreet Kinderopvang 2014’: minister Vandeurzen zou het loon in zeven stappen optrekken. Nadat twee stappen gerealiseerd werden, stelt huidig minister van Welzijn Wouter Beke een verdere gelijkschakeling uit naar 2026. Het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent ziet dit als woordbreuk.

“Werken in de sector zal alsmaar onaantrekkelijker worden, terwijl kinderdagverblijven nu al kampen met een tekort aan competente mensen”, klinkt het. “Kinderdagverblijven wiens subsidies niet werden opgetrokken, zien zichzelf genoodzaakt om nog meer kinderen bij één begeleider te plaatsen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en de veiligheid van de opvang. Kinderdagverblijven die lagere subsidies ontvangen zien hun beste medewerkers vertrekken naar een kinderopvang die betere lonen kan uitbetalen. Daardoor moeten de minder gesubsidieerde opvangen telkens opnieuw medewerkers zoeken die bereid zijn om tegen een minimumloon veel verantwoordelijkheid op te nemen.”

Het LOK Gent is evenmin tevreden over het antwoord van ministers Weyts en Crevits op het nijpende personeelstekort. “Beide ministers zijn voorstander om de instapvereisten verder te verlagen, in plaats van te verhogen zoals het OESO voorschreef. Landen met minder financiële draagkracht eisen wel een bacheloropleiding, terwijl wij in Vlaanderen net het omgekeerde doen. Dat houdt enkel maar gevaren in voor de toekomst van de kinderen die we verzorgen.”