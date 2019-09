Gentse kabinetschef kandidaat-ondervoorzitter Groen Sabine Van Damme

06 september 2019

12u03 0 Gent Dany Neudt, kabinetschef van schepen Bram Van Braeckevelt, is kandidaat ondervoorzitter voor Groen. Hij trekt in duo met Meyrem Almaci naar de voorzittersverkiezingen.

De partij Groen houdt volgende maand nationale voorzittersverkiezingen, en het is lang niet zeker dat Meyrem Almaci daar zichzelf zal kunnen opvolgen. Dat wil ze wel, zo maakte ze zelf bekend. Opvallend: ze trekt in duo naar die verkiezingen, samen met Dany Neudt.

En Dany Neudt is een Gentenaar, die al een hele tijd meedraait op het Gentse stadhuis. Hij was in de vorige legislatuur de kabinetschef van onderwijsschepen Elke Decruynaere. Sinds januari is hij kabinetschef bij toerismeschepen Bram Van Braeckevelt.

Neudt stond mee aan de wieg van KifKif, de interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Die richtte hij op samen met samen met gewezen politiek directeur van Groen, Tarik Fraihi. Neudt stond ook jarenlang aan het hoofd van het bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge.

Het duo Almaci – Neudt neemt het onder meer op tegen Bjorn Rzoska.