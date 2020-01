Gentse influencers geven tips om het meeste uit de solden te halen Jill Dhondt

09 januari 2020

15u56 4 Gent Waar vind je de beste koopjes? Wat moet je vermijden tijdens de solden? Wat kan je helpen om mooie stuks te vinden in een zee aan koopjes? We vroegen het aan enkele experten. Vijf influencers uit Gent geven hun beste inzichten om de solden als een pro door te komen.

Olivia Terpstra

De Gentse Olivia zou evengoed uit Zweden kunnen komen. Ze draagt vaak neutrale, warme kleuren, een stijlvolle trenchoat, oversized pulls en jassen. Tegelijk durft ze zich stoer of juist heel vrouwelijk te kleden. Verrassend is het sleutelwoord. Goed voor 359.000 volgers op Instagram.

Wat zijn jouw favoriete winkels in Gent tijdens de solden? “Meestal ga ik naar Cos, OtherStories, Massimo Dutti, Essentiel, H&M en Zara.”

Heb je tips om het meeste uit de solden te halen? “Voor de solden maak ik een lijstje. Daarin staan enkel tijdloze stuks die ik nog niet heb, zoals een beige trenchcoat, en stuks die ik echt nodig heb. Op deze manier koop ik geen overbodige stuks die achterin mijn kast zullen verdwijnen. Ik kuis ook regelmatig mijn kast uit. Door stuks die ik nooit draag te verkopen op Vinted, United Wardrobe of een closet sale geef ik ze een nieuw leven. Wat niet verkocht geraakt gaat naar een goed doel. Als je je kast regelmatig uitdunt heb je een beter overzicht van wat je hebt en wat je nog nodig hebt.”

Wat doe je best niet tijdens de solden? “Vaak ga ik vooraf eens kijken wat er in de winkels ligt zodat ik weet waar ik naartoe moet tijdens de solden. Zo hoef ik niet alle winkels af te schuimen of claustrofobisch te worden van de drukte en chaos. Elke winkel binnengaan tot je iets gevonden hebt is doelloos, vind ik. Het is ook oké om niets te kopen in de solden en ons consumptiedrang wat in bedwang te houden.”

Tine Van Cauwenberghe

Haar collectie fluffy pulls is om bij weg te dromen. Maar Tine weet veel meer jaloersmakende stukken uit haar kast te toveren dan dat. Leren jasjes, een open rug en wijde broeken komen wel vaker terug. Op Instagram heeft ze meer dan 173.000 volgers.

Wat zijn jouw favoriete winkels in Gent tijdens de solden? “Sowieso ga ik langs bij American Vintage voor super zachte truien die je elk seizoen kan dragen. Ze zijn niet te dik maar toch warm en fluffy. Juttu ontdekte ik onlangs via een vriendin. Ze verkopen daar mooie, kwaliteitsvolle kleren, schoenen, gadgets en boeken. De Bellerose is ook een vaste stop, omdat het tot een hogere prijsklasse behoort is het ideaal om daar tijdens de solden te passeren.”

Heb je tips om het meeste uit de solden te halen? “Ga langs bij kleinere boetiekjes, daar vind je verborgen parels in de solden. De grote ketens vermijd ik liever in die periode, ik word er gek van de massa en de drukte. Ik neem voor die winkels liever een kijkje online.”

Wat doe je best niet tijdens de solden? “Koop nooit de verkeerde maat of een minder kleur omdat het een koopje is. Het blijft écht gewoon in je kast hangen.”

Alice De Ley

Alice verbleef enkele maanden in Parijs, en dat zie je. Vrolijke jurken, A-lijn rokjes, uitlopende broeken, geregen botjes en leuke haaraccessoires sieren haar Instagram-pagina, die niet meer dan 152.000 volgers weet te bekoren. Haarzelf beschrijft ze als een fashion junkie, een creatieve geest en een stadsmeisje.

Wat zijn jouw favoriete winkels in Gent tijdens de solden? “Om items te scoren die al langer op mijn lijstje staan ga ik naar Other Stories, Zara, Mango en H&M, de grote ketens. Als ik geen zin heb in de drukte ga ik naar kleine winkeltjes zoals Agnes & Maurice of Les Soeurs. Nog een favoriet van mij: Lovie Stories. Als zij kortingen geven kan ik mij moeilijk inhouden.”

Heb je tips om het meeste uit de solden te halen? “Mijn vriendinnen kennen mij als het meisje dat alles aan de kant laat leggen om er nog eens over na te denken. Als ik een dag later nog aan dat stuk denk, weet ik dat ik er om moet. Was ik het vergeten, dan is het mijn geld niet waard. Een andere tip: maak op voorhand een lijstje van de items die je graag wil kopen tijdens te solden. Zo koop je geen onnodige spullen of kledij.”

Wat doe je best niet tijdens de solden? “Als een kieken zonder kop een winkel binnenstappen. Richt je op wat je echt nodig hebt. In een pashokje stel ik mezelf deze vragen: vind ik het stuk echt leuk vind, heb ik het nodig, heb ik al iets gelijkaardigs, zit de kwaliteit goed en maakt het mij oprecht gelukkig? Wanneer het antwoord meer nee dan ja is, neem ik het niet mee.”

Lars Lagaisse

Lars is naast influencer ook grafisch ontwerper. Hij is een trotse Gentenaar, wat zich vertaalt in zijn shopkeuzes. Aan een klassieke look heeft hij graag een moderne twist. Zijn teller van het aantal volgers staat momenteel op 136.000.

Wat zijn jouw favoriete winkels in Gent tijdens de solden? “Lost in Pablos, Rewind Men, Illinois, Café Costume en Bellerose stap ik graag binnen in Gent.”

Heb je tips om het meeste uit de solden te halen? “Zorg ervoor dat je laagjes aandoet, zo kan je kledingstukken makkelijk passen zonder je helemaal te moeten omkleden. Een schoen met een rits is ideaal bijvoorbeeld. Denk ook op voorhand na wat je nodig hebt, maak desnoods op voorhand een lijstje.

Wat doe je best niet tijdens de solden? “Ga niet op een zaterdag, of naar de ketens. Investeer liever in een duurzaam stuk, uit een kleinere winkel. De solden zijn een uitgelezen kans om lokaal te shoppen, #ikkoopbelgisch.Café Costume,

Elisabeth Van den Abeele

Gezellige truien zijn ook Elisabeth haar ding. Ze combineert ze vaak met wijde broeken of een lange rok. De 23-jarige influencer is niet bang om wat kleur toe te voegen aan haar outfit: roze, oranje, groen, geel, het kan allemaal. Goed voor bijna 10.000 volgers.

Wat zijn jouw favoriete winkels in Gent tijdens de solden? “Gewoonlijk ga ik naar Zara, H&M en Other Stories. Hier vind je steeds leuke items voor een goede prijs. Tijdens de solden durf ik mijn horizon wel eens te verleggen, dan passeer ik langs de Brabantdam waar de prijsklasse iets hoger ligt. Bij de Ici Paris ga ik nog eens langs om mijn lievelingsparfum opnieuw aan te kopen.

Heb je tips om het meeste uit de solden te halen? “Een goede voorbereiding is een grote aanrader. Mijn favoriete items sla ik op mijn telefoon op, tijdens het winkelen kan ik daar doelgericht naar op zoek ging, hoewel ik me soms laat verrassen. Bovendien heb ik tijdens het winkelen altijd een kleedje aan, zodat ik kleren heel gemakkelijk kan passen.”

Wat doe je best niet tijdens de solden? “Kies een moment waarop er zo min mogelijk volk is. Winkelen zou jou ‘zen’ moeten maken, niet gestresseerd. Wachten tot het einde van de solden zou ik ook afraden. De goede maten en de mooiste stukken zijn er tegen dan vaak uit. Kijk ook goed of het stuk de juiste maat en jouw stijl. Koop nooit iets louter omdat het een ‘soldeke’ is.”

Laura Van De Woestyne

Laura beschrijft zichzelf als een zeemeermin, op weg om de wereld te redden. Hoe ze eet, zich kleedt en communiceert is allemaal in het teken van een eco-vriendelijk bestaan. Bewust consumeren staat bovenaan haar to-do lijst, en dat probeert ze ook aan haar volgers mee te geven. Ze ontwikkelde ze recent het initiatief ‘trash free tuesdays’ om vervuiling naar beneden te halen.

Wat zijn jouw favoriete winkels in Gent tijdens de solden? “Ik kies bewust voor winkels die ethische en duurzame mode verkopen. Slow fashion for the win! Deze kleren kosten vaak iets meer waardoor de solden een perfect moment zijn om je favoriete ‘eco’ merken te steunen aan verminderde prijzen. Mijn aanraders in Gent? Cliché en Mieke!”

Heb je tips om het meeste uit de solden te halen? “Op voorhand online zoeken wat je wil, zodat je heel gericht kan shoppen en niet afgeleid wordt door de hopen kleren die rond je liggen in de winkel. Shoppen tijdens de solden kan heel overweldigend zijn, weten wat je zoekt helpt al een groot deel.”

Wat doe je best niet tijdens de solden? “Impulsaankopen! Soms heb je de neiging om een aankoop snel te doen ‘omdat het maar 5 of 10 euro kost’. Denk twee keer na in dat geval. Heb je het écht nodig? Is het écht wel jouw stijl? Zal je het blijven dragen? Op deze manier beperk je je uitgaven en baat het milieu er bij.”