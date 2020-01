Gentse imam Khalid Benhaddou mag niet over de VS vliegen ES

01 januari 2020

19u52

Bron: Belga 4 Gent De bekende Gentse imam Khalid Benhaddou mag niet over de Verenigde Staten vliegen. Benhaddou, coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten en medeoprichter van het expertisecentrum CIRRA, wou vandaag vanuit Brussel naar Mexico vliegen. Aan de incheckbalie in Zaventem kreeg hij te horen dat zijn vertrek werd geweigerd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten, zegt hij aan Belga.

Benhaddou, hoofdimam van de El Fath moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, is expert in maatschappelijke vraagstukken rond de plaats van de islam in de maatschappij. Hij werd voor zijn werk al meermaals gelauwerd. In 2017 ontving hij de prijs van de mensenrechten, in 2018 kreeg hij van de Vlaamse regering het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Koning Filip toonde meermaals belangstelling voor zijn werk rond de preventie van radicalisering. Verschillende politieke partijen vragen hem regelmatig om advies.

"Ik had een reis geboekt naar Mexico, maar toen mijn paspoort aan de incheckbalie werd gecontroleerd kreeg ik te horen dat mijn vertrek geweigerd werd door het 'secret agency' van de Verenigde Staten, omdat ik over Amerikaans grondgebied zou vliegen. De reden daarvoor werd niet meegedeeld", zegt Benhaddou.

“Frustrerend”

"Dit is natuurlijk heel frustrerend en niet alleen omdat ik mijn geld kwijt ben, want de vliegtuigmaatschappij treft geen schuld. Maar vooral omdat ik me net uitsloof in de strijd tegen extremisme. Als uitgerekend mensen die zich daarvoor inzetten worden tegengehouden en vernederd, is dit een heel slecht signaal. Het kan een reden zijn voor anderen die dit verhaal zullen horen om nog meer wantrouwig te zijn tegenover instellingen in de samenleving", aldus de imam.

Benhaddou gaat zelf de Amerikaanse ambassade aanschrijven over het gebeuren. Het toeval wil dat de Amerikaanse ambassadeur enkele weken terug een bezoek bracht aan CIRRA, het expertiscentrum van Benhaddou.

“Dit verhaal gaat verder dan mijn persoon, want ik hoor dat vele andere mensen hetzelfde meemaakten", zegt de imam. Hij hoopt dat de regering de kwestie diplomatiek gaat aankaarten bij de VS.