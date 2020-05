Gentse ijskar Pierino weer op ronde: “Als de horeca open mag, kunnen we nog een goede zomer hebben” Jill Dhondt

15 mei 2020

11u30 0 Gent Gentenaren kunnen vanaf vandaag weer terecht bij Pierino voor een verfrissend ijsje. Dino Ruffolo, de eigenaar, weet niet goed wat te verwachten van de toekomst, maar weet wel dat het niet hetzelfde zal zijn als vroeger. Hij hoopt dat de horeca snel weer open mag, zodat er voldoende passage is, en het nog een goede zomer kan worden. “Als de terrasjes open mogen, dan zie ik het nog goed komen.”

“Momenteel kan ik de impact van de coronacrisis op ons ijskraam moeilijk inschatten”, zegt Dino, net voor hij uitrukt. “We hebben geen zicht op hoeveel mensen er in Gent rondlopen. We weten niet of de verkoop even vlot zal verlopen. De Gentse Feesten en vele andere evenementen vallen weg, waardoor veel bezoekers wegvallen. In het totaal leven we voor ongeveer dertig procent van de toeristen. Voor de rest verdienen we aan Gentenaren en dagtoeristen.”

Als de Belgen niet op reis mogen deze zomer, gaan ze toch ergens naartoe willen? Het zijn Bourgondiërs Dino Ruffolo

“Als de Belgen niet op reis mogen deze zomer, gaan ze toch ergens naartoe willen? Het zijn Bourgondiërs, ze gaan willen buitenkomen, deze keer waarschijnlijk in eigen streek. Anders loopt ons land leeg in juni en juli, maar dit jaar trekken ze misschien naar Gent om te wandelen of te fietsen. Als dat het geval is, kan het nog een goede zomer worden, maar alleen als de horeca weer open mag. Mensen komen naar Gent voor de terrasjes en de restaurants. Onderweg stoppen ze dan vaak bij mij voor een ijsje. Is die passage er niet, dan zal het lastiger worden.”

Nie pleuje

“Het zal niet eenvoudig worden de komende maanden, maar we moeten erdoor”, zegt Dino vastberaden. “Een ondernemer moet inventief zijn. We hebben het geluk dat onze toog al hoger staat, waardoor we verder af staan van de mensen. Het kan zijn dat we nog plexiglas installeren voor mensen die groter zijn dan 1,90 meter. Gel, mondmaskers en handschoenen voeren we uiteraard ook in. We zijn er klaar voor.”