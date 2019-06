Gentse horecabaas slachtoffer van zinloos geweld: “Zonder aanleiding kreeg ik een kopstoot” Jeffrey Dujardin en Sabine Van Damme

10 juni 2019

18u08 12 Gent

Toon Porrez, uitbater van de A-Pluss in de Belfortstraat en organisator van 'Roze Donderdag' op de komende Gentse Feesten, is zaterdag slachtoffer geworden van zinloos geweld. Hij kreeg zonder enige aanleiding een kopstoot te verwerken. "Ik voelde me altijd veilig in deze stad. Ik begrijp het niet", zegt hij.

Toon was rond 00.15 uur onderweg naar café Plansjee om nog platen te gaan draaien toen het foutliep. “Ik had juist mijn zaak A-Pluss gesloten, ik liep met drie vrienden op straat en was nog geen vijftig meter verder toen ik werd aangevallen. Een man haalde ons in, keek naar mij en gaf me een kopstoot. Ik viel door de klap onmiddellijk tegen de grond. Gelukkig waren mijn vrienden erbij, voor hetzelfde geld kon hij mij nog beginnen schoppen zijn.”

Wat Toon opviel was de manier hoe de dader met het geweld omging. “Hij stapte op zijn dooie gemak verder, alsof er niks gebeurd was. Ik was in shock en stond op mijn benen te trillen. Zoiets heeft een zware impact op een persoon.” Over de dader kan Toon weinig kwijt, “Ik herinner me enkel dat het een Zuiders type was, netjes gekleed en zwart haar.”

Porrez liep een blauw oog op en een gebroken tand. “Je ziet er misschien weinig van, het doet pijn. Of dit gaybashing was? Het is hoe dan ook zinloos geweld. Het kan zijn dat hij mij zien komen heeft uit de A-Pluss.”