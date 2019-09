Gentse horeca boos op AB-Inbev: “30 centiliter-glazen willen wij niet” Sabine Van Damme

03 september 2019

13u01 0 Gent Na de zomeractie van AB-Inbev, waarbij klanten 5 centiliter Jupiler gratis kregen, blijkt dat de 30-centiliter glazen de norm worden. Maar daar zijn de Gentse Tappers, en ook andere Gentse cafébazen, helemaal niet blij mee. “Niemand wil die grote glazen, en bovendien worden we nu verplicht onze prijs te verhogen.”

De Jupiler-zomeractie met grotere pintjes zit er op, maar het nieuwe glas blijft bestaan. Het nieuwe formaat van 30 centiliter was volgens AB-Inbev zo’n succes dat het een vaste waarde zal blijven. Meer zelfs, uit welingelichte bron kwam blijkt nu dat het klassieke 25 centiliter-glas niet meer zal geproduceerd zal worden. De vzw Gentse Tappers uit de Overpoortstraat reageert verbolgen.

“Dat zomers cadeautje blijkt nu een vergiftigd geschenk”, vindt Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers. “Ons als uitbater verplichten om een ander formaat te kiezen is ongehoord. Met één op drie Jupiler-cafés in de Overpoortstraat, zorgt dit voor oneerlijke concurrentie. Jupiler-cafés worden verplicht om een prijsstijging van bijna 30% door te voeren. Terwijl de andere cafés gewoon pinten aan 2,30 of 2,50 euro kunnen blijven verkopen, moeten de Jupiler-cafés naar 3 of 3,20 euro. Het begrip ‘pint’ blijft voor studenten hetzelfde. Zij willen gewoon pintjes, die willen hetzelfde volume voor dezelfde prijs. Die willen 10 pinten drinken, maar daarom geen halve liter meer. Maar de keuzevrijheid van de klant wordt hier beperkt.”

Naast de oneerlijke concurrentie heeft de vzw nog heel wat andere bezwaren. Zo werd vorig jaar in samenwerking met de VAD (Vereniging Alcohol en Drugs) het Quality Bar label geïntroduceerd. Hier zit onder meer. een opleiding ‘verantwoord schenken’ in verwerkt, waarbij 25 centiliter de norm is. Dat is overigens ook de internationale norm. Maar AB Inbev duwt de consument zo richting meer en zelfs onverantwoord alcoholverbruik. “AB-Inbev zegt dat het volume geen rol speelt bij hun keuze om van 25 naar 30 centiliter te gaan, maar dat ze de klant willen verrassen. Ik stel me dan wel de vraag wat men ervan zou vinden wanneer een sterke drankenproducent de klant zou proberen ‘verrassen’ met 1 centiliter meer per glas”, aldus Joiris. (lees verder onder de foto)

De uitbaters die Jupiler schenken worden verplicht om mee te gaan in dit verhaal, want 25 centiliter- glazen zijn nauwelijks nog te krijgen. De zaken moeten ofwel overstappen naar een ander pilsbier - wat voor de contractueel gebonden zaken zo goed als onmogelijk is - ofwel zelf instaan voor de aankoop van neutrale 25 centiliter-glazen, wat een extra investering is. De Gentse Tappers betreuren de keuze en het feit dat er geen overleg werd gepleegd met de sector. Ze hopen dat de bierproducent nog zal terugkomen op hun beslissing.

Ook Anthony De Waele van café De Belleman en Gerda Bosschem van café Den Turk vinden het een foute beslissing. “Die nieuwe glazen zijn te groot en te zwaar. De klanten willen ze gewoon niet. Ook op de zomeractie werd al heel lauw gereageerd. De klanten willen de pinten zoals ze die gewoon zijn.” Dat bevestigt ook een trouwe Jupiler-drinker. “Een pint moet blijven wat ze is. Meer bier in een glas zorgt er alleen voor dat het een lauwe bedoening wordt. En ik wil gewoon 10 pinten kunnen drinken. Dat gaat niet met telkens 5 centiliter extra.”

Bij AB-Inbev klinkt dat ze zijn veranderd van glasproducent, en dat die geen 25 centiliter-glazen maakt. Ze hebben nog een mini-stock van 24 glazen per klant. Een Overpoort-café heeft – door diefstal en breuk – gemiddeld 5.000 glazen per jaar nodig.