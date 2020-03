Gentse hogescholen volgen situatie studenten in het buitenland op de voet Yannick De Spiegeleir

16 maart 2020

18u31 8 Gent Terugkeren naar huis door het coronavirus of ter plaatse blijven op stage in het buitenland? De Arteveldehogeschool en de HOGENT bekijken de situatie land per land.

“Er zijn iets meer dan 200 HOGENT-studenten die momenteel in het buitenland vertoeven voor hun opleiding of stage. Sinds vorige week communiceren we op regelmatige basis met hen. Momenteel is het zeker niet aan de orde om alle studenten terug naar ons land te halen. Elke student wordt individueel opgevolgd”, zegt Maaike Teirlinck, die de situatie opvolgt namens de HOGENT.”

De Arteveldehogeschool telt zowat 400 studenten in het buitenland. “Ook wij roepen zeker niet alle studenten op om terug naar huis te keren. We willen bijvoorbeeld vermijden dat ze plots vast komen te zitten op een luchthaven. We hebben wel tijdig alle studenten uit Noord-Italië terug naar huis gehaald”, zegt Imran Uddin, woordvoerder van de Arteveldehogeschool.