Gentse hiphoppers van Uberdope maken lied over coronaclichés: “Erg dankbaar om mee aan de slag te gaan” Cedric Matthys Lennert Hoedaert

30 maart 2020

20u20 3 Gent Uberdope heeft dit weekend een nieuw nummer geschreven. Op vraag van Radio 1 maakte het Gentse hiphoptrio een lied rond coronaclichés. “We spraken online af en namen afzonderlijk onze teksten op.”

Van “Het zijn rare tijden” tot “Het is wat het is”. Nu onze gesprekken enkel nog over corona gaan, vervallen we heel gemakkelijk in clichés. We gebruiken ze om het toch maar ergens over te hebben terwijl we binnen zitten. “Radio 1 vroeg ons om met al die uitdrukkingen aan de slag te gaan”, zegt Gille De Bruycker (32). Hij vormt samen met stadsgenoten Jef De Temmerman (32) en Ruben Boidin (32) het hiphoptrio Uberdope. “Lieven Vandenhaute (presentator van het programma Nieuwe Feiten, nvdr.) draaide zeven jaar geleden voor het eerst onze nummers op de radio. Hij mailde ons nu of we op een weekend een nieuw nummertje in elkaar wilden boxen. Uiteraard gingen we onmiddellijk akkoord.”

Regels volgen

Uberdope baseerde zich voor de tekst van het lied op het werk van Wim Daniëls. Deze Nederlandse schrijver verzamelt coronaclichés. “Erg dankbaar om mee aan de slag te gaan”, zegt De Bruycker, “al was het in deze tijden technisch gezien geen gemakkelijke opdracht. We volgen braaf de regels en bespraken alles online. Daarna namen we de teksten los van elkaar op via onze pc. Misschien handig voor na de quarantaine, dan hoeven we elkaar niet meer te zien (lacht).”

Beluister het nieuwe lied via Soundcloud.