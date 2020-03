Gentse haven roept bedrijven op om mondmaskers te doneren Cedric Matthys

18 maart 2020

19u36 17 Gent Na de vele inzamelingen overal ten lande, vraagt nu ook de Gentse haven aan haar bedrijven om beschermingsmateriaal te doneren. “Het kan vandaag van levensbelang zijn.”

Het havenbedrijf North Sea Port, waar zowel de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen toe behoren, lijstte op waar de hulpverleners vooral naar op zoek zijn. Dat gaat van mondmaskers tot overschorten of hygiënische handalcohol. “Heel wat bedrijven in het grensoverschrijdende havengebied draaien vandaag op een lager pitje", licht woordvoerder Johan Bresseleers toe. “We stellen hen dan ook de vraag of ze iets van hun voorraad kunnen missen. Hun materiaal kan vandaag van levensbelang zijn.” Het havenbedrijf werkte voor de actie samen met de werkgeversorganisaties Voka Oost-Vlaanderen en de Nederlandse tegenhanger PORTIZ. Ook zij verspreiden de oproep onder hun leden.