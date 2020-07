Gentse harten bloeden: geen Gentse Feesten Sabine Van Damme

16 juli 2020

16u01 0

Het centrum van Gent zou vanaf vrijdagavond uit zijn voegen moeten barsten van plezier. Tientallen podia op de pleinen zouden met honderden gratis optredens een massale volksverhuizing op de been brengen, en ‘die hards’ zouden 10 dagen nachten lang dansen tot het ochtendgloren op de Vlasmarkt. Maar niet dit jaar. Dit jaar wordt er niks georganiseerd op de Gentse pleinen. Er is geen straatanimatie, er staan geen togen en toiletten in de straten. Corona treft Gent los in de ziel. Het valt nog af te wachten hoeveel volk er alsnog naar het centrum zal afzakken om spontaan te feesten, op terrassen of zomaar op straat.