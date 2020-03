Gentse handelszaken volgen coronamaatregelen strikt op: “Nog geen enkel pv uitgeschreven” Cedric Matthys

15 maart 2020

12u26 24 Gent De Gentse politie heeft nog geen enkel proces-verbaal moeten uitschrijven voor het niet-respecteren van de coronamaatregelen. Wel legden agenten zaterdagnacht een groot feest in Wondelgem stil. “Privéfeesten zijn in theorie niet verboden, maar we raden ze ten zeerste af.” Ook geeft de politie mee dat alcoholcontroles onverminderd doorlopen.

“Ik ben blij dat zo goed als iedereen de ernst van de situatie begrijpt.” Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie klinkt – ondanks de situatie – tevreden als we hem zondagmiddag opbellen. Zowel de horeca als de handelszaken hielden zich verrassend goed aan de coronamaatregelen. “We hebben nog geen enkel proces-verbaal moeten uitschrijven”, zegt hij opgelucht. “Vrijdagavond zijn we iets na middernacht bij een vijftal cafés moeten langsgaan met de vraag om hun zaak te sluiten. Dat hebben ze onmiddellijk gedaan.” Verder heeft de politie zaterdagnacht een verjaardagsfeestje in Wondelgem stilgelegd. Het feestje was privé, maar er was enorm veel volk. “Zulke feestjes niet verboden, al raden we ze ten sterkste af. Onze agenten wezen de feestvierders op de gevaren. Daarop beslisten ze gelukkig zelf om naar huis te gaan.”

Alcoholcontroles

Naast de horeca houden ook handelszaken zich aan de afspraken. Zaterdagochtend moest de politie nog enkele kapsalons, nagelstudio’s en een carwash sluiten. “De uitbaters waren nog niet volledig op de hoogte van de regels”, licht Langeraert toe. “Maar ook hier was een proces-verbaal niet nodig.”

De woordvoerder benadrukt tot slot dat de Gentse politie nog steeds haar dagdagelijkse taken doet: “Vergis je niet onze snelheids- en alcoholcontroles lopen onverminderd door. We riepen agenten in opleiding op om ons bij te staan.” Het is dus – los van de gevaren – nog steeds geen goed idee om dronken in de wagen te stappen.