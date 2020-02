Gentse handelaars prijzen zichzelf aan op ‘Gentsekoop’, en lanceren een retail-award Sabine Van Damme

25 februari 2020

19u06 0 Gent "Er hangt een negatieve sfeer rond Gent waardoor mensen denken dat onze stad niet meer bereikbaar is, of dood is, terwijl dat helemaal niet zo is. Daarom stellen wij onze typische Gentse winkeltjes en zaken in de kijker op Gentsekoop . En in mei reiken we onze eerste award voor lokale handel uit." Aan het woord: Evelien Bogaert van Curiosa & Co, Mieke Van Steenkiste van Funni en Barbara Symons van The Hide, drie madammen met een eigen zaak in Gent, en met pit.

“Sinds het invoeren van het circulatieplan – en nu ook weer met de LEZ – horen en lezen wij de grootste onzin over onze stad”, zeggen de dames. “Dat Gent niet meer bereikbaar zou zijn bijvoorbeeld. Of dat de stad dood is. Zelfs dat de toekomst van de winkels niet meer in het centrum ligt. Daartegen willen wij stevig weerwerk bieden. Natuurlijk ligt de toekomst van de winkels in de stad! Niemand wil toch een stad zonder winkels, en met alleen maar koffiezaken en ketens? Toeristen die naar Gent komen zoeken zelfs de authentieke, echt Gentse zaken. Al de rest kunnen ze thuis ook vinden.”

Er bestond al een platform voor handelaars: Buy, Eat, Drink Local, ondernemen in Gent is wijs. “En dat is een fantastisch platform. Zo zijn de Gentse handelaars met elkaar in contact gekomen, daar kunnen we onze verzuchtingen kwijt. Maar dat is vooral voor handelaars. Dus hebben wij ‘Gentsekoop’ opgericht, een platform op Instagram. We laten er elke week een andere handelaar zichzelf voorstellen, door elke dag een foto te posten, een week lang. Bedoeling is dat de eerste foto er eentje is van de zaakvoerder zelf, en dat het niet alleen ‘sales’ is. Het is leuk als handelaars ook hun buurt in beeld brengen, en niet enkel en alleen hun producten.”

Award

Gentsekoop wérkt, de handelaars bieden zich spontaan aan om mee te doen, en op Instagram zijn er al meer dan 3.000 volgers. “Het slaat wel aan, ja. We focussen ons echt op individuele middenstanders, geen ketens, en geen horeca, tenzij ze behalve horeca ook een winkel zijn natuurlijk. Met de positieve insteek op Gentsekoop kunnen we opboksen tegen de sterke marketing van de ketens, en mensen tonen wat we doen.”

Daarom schakelen de dames nu nog een versnelling hoger. “Er zijn awards voor van alles en nog wat, maar niet voor retail, voor detailhandel. Daarom gaan wij dat in het leven roepen met Gentsekoop. Handelszaken die willen meedoen, mogen zich vanaf 26 februari inschrijven op gentsekoop.be. Wij maken dan een shortlist in verschillende categorieën, bijvoorbeeld mooiste etalage, of leukste mode-artikel. En daarna mogen de klanten stemmen. De eerste uitreiking voorzien we in mei, dit jaar al. En we willen gaan voor een prijs waar een kleine handelaar echt iets aan heeft, een financiële coach of zo, of een social media expert. Iets anders dus dan een bos bloemen of een mand streekproducten.”

De dames zoeken nog sponsort voor hun eerste award-uitreiking. “We beginnen uiteraard klein, maar als dit aanslaat willen we snel groeien”, zeggen ze enthousiast.

Gentsekoop, op Instagram, Facebook en de website.