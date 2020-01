Gentse handelaars laten zich inspireren door Van Eyck

Erik De Troyer

19 januari 2020

09u40 0 Gent Het Van Eyck-jaar wordt duidelijk veel meer dan enkel kunstwerken bekijken. Ook heel wat bekende Gentse voedingszaken laten zich door het Lam Gods inspireren. Van roomijs tot droge worst, alles krijgt een middeleeuwse toets. Zopas werd ook de brochure ‘Smakeleyck’ uitgebracht met moderne gerechten op basis van middeleeuwse ingrediënten. “We hopen dat die brochure de Gentse horecazaken zal aanzetten om hun eigen ding te doen met het Van Eyck-jaar”, aldus schepen van middenstand Sofie Bracke (Open VLD).

Vanaf volgende vrijdag verkoopt top-chocolatier Marijn Coertjens uit de Burgstraat zijn eigen Lam Gods-chocolaatjes. “Het worden chocolade panelen met het nieuwe gelaat van het Lam Gods er op. Ik heb een designstudio onder de arm genomen om de precieze kleuren te bepalen en een zo herkenbaar mogelijke beeltenis te maken”, zegt Marijn. “De eerste exemplaren zijn gemaakt en deze week ga ik aan de slag om ze in mijn winkel te kunnen leggen”, aldus Marijn.

Callas-confituur: drie confituren en drie konfijten

“Op basis van een lijst met alle planten die op de panelen van het Lam Gods voorkomen zijn we aan de slag gegaan”, legt Karen Depoorter van Callas confituur uit. “We staan sowieso bekend om ons gebruik van kruiden en onze eigen creaties. Qua confituur zijn er drie smaken uitgekomen: ‘aardbei-rozeblaadjes’, ‘Bosvruchten à la violette’ en ‘Vijgen met amandelen en honing’. Die drie verkopen we samen in een mooie geschenkverpakking. We hebben ook drie soort konfijten op basis van het Lam Gods: braambessen-laurier, rode uien en veenbessen.”

Slagerij Saint-Pierre: droge worst met walnoot en venkel

“We kunnen ze natuurlijk niet te lang op voorhand maken maar binnenkort beginnen we aan de productie van onze Van Eyck-worsten”, zegt Chris Hamerlinck. “Het zijn de droge worsten waar we bekend om zijn maar dan met toevoeging van walnoot en venkel. We hebben die samen met Olly Ceulenaere (Publiek) ontwikkeld die ook een klant is bij ons. De bedoeling is om onze droge worst ook te verdelen over de horeca in het centrum.”

Het Hinkelspel: Van Eyck-kaas

De van oorsprong Gentse kaasfabrikant Het Hinkelspel ging eveneens aan de slag samen met Olly Ceulenaere. De kaas kreeg een korst van dille, koriander en venkel. Het is een kaas die met de korst moet opgegeten worden. Hij is te krijgen in de winkel van Het Hinkelspel aan de Lousbergkaai.

Neuzenman Carl: pikante neuzen

Gentse neuzen zijn er intussen al in alle kleuren en smaken maar neuzenman Carl van de Groentenmarkt werkt aan een Van Eyck-neus. En die zal een behoorlijk bijzonder smaak hebben. “Ik gebruik gember. Dat was één van de specerijen die ten tijde van de Bourgondiërs in Gent werden ingevoerd. Het wordt dus een behoorlijk pittige, gele neus. Ik heb de smaak zelf ontwikkeld. Eind deze maand hoop ik de eerste exemplaren te kunnen verkopen.”

IJsster: kruidige ijscrème

Het ambachtelijke ijsatelier Ijsster uit de Rijsenberghstraat werkt aan een bijzondere ijscrème. “We zullen de Van Eyck-kruidenmengeling van Tierenteyn gebruiken om ijs mee te maken. Het wordt een bijzondere ijscrème met onder andere nootmuskaat en steranijs. Niet alledaags dus maar zeer lekker bij een tarte tatin bijvoorbeeld. We hebben ook een sorbet klaar op basis van vijgen en bittere appelsienen, twee ingrediënten die ook op het schilderij voorkomen”, legt Dominique De Pauw uit. Begin februari zullen de eerste liters te koop aangeboden worden.

Monsieur Boudin: gerookte witte pens

“Ik maak ambachtelijke witte pensen maar dan wel met een variatie op de klassieke witte pensen die iedereen ken”,zegt Jeroen Tavernier. “Ik had al vijf soorten met onder andere een Marokkaanse en een Thaise variant en nu heb ik er samen met Olly een zesde bij gedaan. Het wordt er een met verse kervel en het unieke is dat het om een gerookte boudin gaat. Begin februari zal hij te koop zijn in Het Hinkelspel maar wie hem eerder wil proeven kan nu al terecht bij restaurant Golden Gai in de Dampoortstraat. Daar staat de komende weken een gerecht op het menu op basis van die Van Eyck-worst.”

En verder...

Kruidenmengeling peperkoek en stoverij van Tierenteyn, OMG! bier gebrouwen door Dok Brewing Company, chocolade bij Yuzu, thee van Blommm en Brood van Compaan.