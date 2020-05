Gentse handelaars klaar voor heropening. Portieken en Gentse neuzen wijzen klanten de juiste weg Didier Verbaere

09 mei 2020

17u30 0 Gent In de kuip van Gent werden zaterdag de laatste voorbereidingen getroffen voor de heropening van de handelszaken maandag. De grote winkels en ketens waren vrijdag al klaar. Kleinere zelfstandigen waren nog druk in de weer. En ook op straat werden portieken gebouwd, wachtbollen gekleefd en de wasbakken aangesloten op de waterleiding.

Maandagochtend openen alle handelsaken in het centrum van Gent opnieuw de deuren. En dat zal volgens strikte veiligheidsmaatregelen gebeuren. Zo zijn de grotere winkelstraten zoals de Veldstraat, Langemunt, Brabantdam, Kortedagsteeg en Nederkouter opgedeeld in twee voetgangersstromen. In de kleinere winkelstraten geldt eenrichtingsverkeer.

Het Gentse bedrijf City Sounds Rent bouwde er zaterdag portieken in opdrachten van de stad om alles netjes aan te duiden. City Sounds is gespecialiseerd in podiumbouw en festivals maar ligt door de coronacrisis volledig stil. “Het is de eerste opdracht in acht weken. We zijn nog met 4 op 30 werknemers aan het werk. Dus dit is zeker meegenomen”, zegt zaakvoerder Jan Josephy die mee de handen uit de mouwen stak.

“In totaal bouwen we 11 portieken om de in- en uitgang van een winkelstraat aan te duiden. Vijf van die portieken, aan de Veldstraat en Langemunt, hebben ook een LED-scherm dat door de politie kan gebruikt worden. Als er bijvoorbeeld teveel volk in een straat dreigt te lopen, kunnen ze vanop afstand een boodschap sturen om de straat tijdelijk af te sluiten”, legt Jan uit.

Wachtbollen

Ook op de grond zorgen boodschappen ervoor dat iedereen in dezelfde richting loopt rechts en links van de straat. En er werden ook honderden ‘wachtbollen” gekleefd en getekend door het reclamebedrijf Gelezen en Goedgekeurd. In normale tijden zijn ze de verdelers en affiche plakkers van zowat alle culturele evenementen in de stad. “Nu kleven we 500 Gentse Neuzen stickers op 1,5 meter afstand van elkaar in de grote winkelstraten en werden 2500 krijttags op straat getekend in de kleinere straten”, zegt zaakvoerder Johan Braet van Gelezen en Goedgekeurd.

Stadsarbeiders zijn ondertussen druk in de weer om de wasbakken aan de Korenmarkt, Kalandeberg en aan het Grootkanonplein aan te sluiten op de waterleiding, de zeepreservoirs te vullen en de chalets te voorzien van handdrogers.

Ook handelaars klaar

En ook de handelaars treffen de laatste voorbereidingen. Op de Langemunt zet Quinten nog snel de ramen van Handyman in het zeepsop. De jongeman werkt er nog maar een jaar maar wou op zijn vrije zaterdag de handen uit de mouwen steken. “We hebben lang genoeg thuis gezeten. We zijn blij dat we maandag weer open mogen. Al verwacht ik niet meteen een stormloop”, zegt hij.

Ook in vrouwenboetiek Cassis zijn Fatemeh en Sandra nog druk bezig. “De pijlen op de grond zijn geplakt en alles is grondig ontsmet. En nu wordt het afwachten of de mensen maandag gaan durven komen en hopen dat ze zich aan de regels houden”, zegt Fatemeh. Gent is duidelijk klaar om er weer in te vliegen. Nu de klanten nog.